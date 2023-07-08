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Де Хеа объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»

вчера, 16:46

Вратарь Давид Де Хеа объявил о том, что покидает «Манчестер Юнайтед».

Испанец выступал за клуб с 2011 года. За всё время голкипер провёл 545 матчей за команду, 190 из них отстояв «на ноль», установив таким образом два клубных рекорда среди вратарей. С МЮ футболист выиграл Английскую Премьер-Лигу, Кубок Англии, Лигу Европы и 2 раза Кубок Лиги. Игрок дважды выигрывал «Золотую перчатку» АПЛ, 4 раза получал награду сэра Мэтта Басби, вручаемую по результатам голосования болельщиков, а также 4 раза выигрывал приз «Игрок года».

30 июня у Де Хеа истёк контракт с манкунианцами.

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Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 09:30
    DaslerU
    DaslerU
    вчера в 22:15
    Да уж, как быстро пролетели годы. Вроде вот недавно был двадцатилетним пацаном и уже ветеран.
    Константин Белых
    Константин Белых
    вчера в 21:51
    В Спартак вместо Максименко ....
    DXTK
    DXTK
    вчера в 21:12
    Без де Хеи МЮ точно будет конец. как можно отпустить обладателя золотой перчатки. при этом не имея адекватной замены.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 19:54
    В Асто Вилле еще есть осколок старого МЮ в лице Эшли Янга, которому 38 лет! Или он уже закончил в этом сезоне?
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 19:52
    Лысому голандцу не будет прощения! Так поступить с ДДХ!? Теперь купит донную Анану (если продадут, т.к. Интер узнав, что ДДХ ушел, поднимет цену и останется лысый на бобах с Томом Хитоном) и окончательно утопит МЮ. Набирает ноунеймов, с которыми когда-то встречался в разных шлаковых клубах, типа Утрехта, вот и вся его трансферная политика! Отдал 7-ку Маунту, воспитаннику Сити и игроку Челси??? О чем вообще речь? Кто такой этот 10Хаг?
    Igo0rek
    Igo0rek ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 18:35
    Скорее Фергюсон понимал, что эпоха уходит, а создавать новую уже нет сил учитывая возраст.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 18:04
    Пора ему умерить аппетиты и играть за реальную, а нереальную зарплату.
    Lewa2708
    Lewa2708
    вчера в 17:58
    Вперёд, в Аравию!
    izrafel
    izrafel
    вчера в 17:40
    Если не ошибаюсь последний из могикан в МЮ остался Стив Макларен ....
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 17:28
    Фил Джонс и Де Хеа покинули клуб, теперь окончательно ушла эпоха времен Фергюсона, хотя наверное эпоха ушла вместе с сэром Алексом, а они всего лишь напоминание о ней.

    Его сэйвы убеждали, что даже невозможное иногда может получиться. Думаю, что все болельщики МЮ безумно благодарны ему за всё, что он сделал для клуба. Даже перечислять не хватит времени, сколько раз он спасал команду. Очень жаль, что период Давида в МЮ попал именно на спад клуба. Во многих сезонах уровень игры Давида был выше всех остальных в команде. Но его запомнят, как того, кто мог спасти команду в самый нужный момент. Сейчас футбол изменился и от вратаря требуют уже немного другой игры, поэтому время Давида в МЮ прошло и всем надо двигаться дальше. Уверен его запомнят как одну из легенд клуба....
    FenixSL
    FenixSL ответ Василий 50 (раскрыть)
    вчера в 17:19
    в ПСЖ или Сити
    просто заработать
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 17:05
    А что скажут арабы?
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 17:04
    Ну и куда он пойдёт
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 16:56
    Пора гнать его
    Гость
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