Де Хеа объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 16:46

Вратарь объявил о том, что покидает «Манчестер Юнайтед».

Испанец выступал за клуб с 2011 года. За всё время голкипер провёл 545 матчей за команду, 190 из них отстояв «на ноль», установив таким образом два клубных рекорда среди вратарей. С МЮ футболист выиграл Английскую Премьер-Лигу, Кубок Англии, Лигу Европы и 2 раза Кубок Лиги. Игрок дважды выигрывал «Золотую перчатку» АПЛ , 4 раза получал награду сэра Мэтта Басби, вручаемую по результатам голосования болельщиков, а также 4 раза выигрывал приз «Игрок года».

30 июня у Де Хеа истёк контракт с манкунианцами.