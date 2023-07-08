Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может продолжить карьеру в «Роме».
Главный тренер римлян Жозе Моуриньо ранее звонил испанцу, чтобы пригласить его в свою команду. Сам игрок положительно относится к португальскому специалисту.
Нападающий «Рома» Пауло Дибала также приглашает в команду Морату, аргентинец рассказал о преимуществах выступления за римлян. Но итальянцам может помешать финансовая сторона вопроса: клуб из Мадрида хочет получить за футболиста 22 миллиона евро. Оклад испанца внушителен, это также осложняет осуществление трансфера.
Ранее сообщалось, что у Мораты есть и другие варианты продолжения карьеры.
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"Можно поподробнее про бан и коммент в топе?"
Так это не однократно было доказать не смогу так как в архивах листать долго .
Я понимаю что не все комменты могут попасть в топ, но были ведь они очень содержательны и весомые. Просто привыкли что это копипаст и не считались думаю с моими. Ну это не суть. Просто теперь знаю что если буду писать авторские свои труды что не попаду. Кстати замечу я свои авторские труды замечал на других контентах, то есть и меня копируют да ради Бога ради спорта мне приятно. Я кстати не мало пользы привнес сайту. мои советы по интерфейсу как улучшить в плане удобства. Ну я сам веб дизайнер. к тому еще зареган на многих фут. сайтах. если я скопирую с другого сайта свой лог который подходит под тему этого сайта тоже попадаешь в бан. такое тоже было
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"Можно поподробнее про бан и коммент в топе?"
Так это не однократно было доказать не смогу так как в архивах листать долго .
Я понимаю что не все комменты могут попасть в топ, но были ведь они очень содержательны и весомые. Просто привыкли что это копипаст и не считались думаю с моими. Ну это не суть. Просто теперь знаю что если буду писать авторские свои труды что не попаду. Кстати замечу я свои авторские труды замечал на других контентах, то есть и меня копируют да ради Бога ради спорта мне приятно. Я кстати не мало пользы привнес сайту. мои советы по интерфейсу как улучшить в плане удобства. Ну я сам веб дизайнер. к тому еще зареган на многих фут. сайтах. если я скопирую с другого сайта свой лог который подходит под тему этого сайта тоже попадаешь в бан. такое тоже было
https://www.youtube.com/shorts/i_aH8crB3kU
https://www.youtube.com/shorts/i_aH8crB3kU
Можно поподробнее про бан и коммент в топе?
Можно поподробнее про бан и коммент в топе?