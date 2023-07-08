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Мората может продолжить карьеру в «Роме»

вчера, 20:47

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может продолжить карьеру в «Роме».

Главный тренер римлян Жозе Моуриньо ранее звонил испанцу, чтобы пригласить его в свою команду. Сам игрок положительно относится к португальскому специалисту.

Нападающий «Рома» Пауло Дибала также приглашает в команду Морату, аргентинец рассказал о преимуществах выступления за римлян. Но итальянцам может помешать финансовая сторона вопроса: клуб из Мадрида хочет получить за футболиста 22 миллиона евро. Оклад испанца внушителен, это также осложняет осуществление трансфера.

Ранее сообщалось, что у Мораты есть и другие варианты продолжения карьеры.

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Все комментарии
протон
протон ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 01:01, ред.
Так я не отрицаю что был копипаст. Я признаюсь честно. Копипаст который больше всего повышал актив на сайте, . У меня была другая цель выйти на уровень Санчо Панса получить баллы и быть впереди всех мне это удавалось . А что я злодей? Вспомните как на 30 баллах игроки тут наживались. А когда моего друга в баллах откатали так вообще, сказали что я его подставил. Я был рад, что он так вырвался поддержать его, хотел вообще не знал про эту фишку, а те кто знал, молчали.
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"Можно поподробнее про бан и коммент в топе?"
Так это не однократно было доказать не смогу так как в архивах листать долго .
Я понимаю что не все комменты могут попасть в топ, но были ведь они очень содержательны и весомые. Просто привыкли что это копипаст и не считались думаю с моими. Ну это не суть. Просто теперь знаю что если буду писать авторские свои труды что не попаду. Кстати замечу я свои авторские труды замечал на других контентах, то есть и меня копируют да ради Бога ради спорта мне приятно. Я кстати не мало пользы привнес сайту. мои советы по интерфейсу как улучшить в плане удобства. Ну я сам веб дизайнер. к тому еще зареган на многих фут. сайтах. если я скопирую с другого сайта свой лог который подходит под тему этого сайта тоже попадаешь в бан. такое тоже было
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:36
Я бы за Альфара Мотара никогда не дал 22 ляма, учитывая, что ему 30 лет и что он редкое полено (второе, наверное, более принципиально)))

https://www.youtube.com/shorts/i_aH8crB3kU
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:30
От вас же действительно была копипаста, да и комментарии по разным причинам не могут попасть в топ.
Можно поподробнее про бан и коммент в топе?
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:59
Страта получил много авансов
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:35, ред.
Уже убрали этот коммент.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:28
Все приглашают Морату, но последнее слово будет всё равно "за деньгами".
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