Мората может продолжить карьеру в «Роме»

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вчера, 20:47

Нападающий «Атлетико» может продолжить карьеру в «Роме».

Главный тренер римлян ранее звонил испанцу, чтобы пригласить его в свою команду. Сам игрок положительно относится к португальскому специалисту.

Нападающий «Рома» также приглашает в команду Морату, аргентинец рассказал о преимуществах выступления за римлян. Но итальянцам может помешать финансовая сторона вопроса: клуб из Мадрида хочет получить за футболиста 22 миллиона евро. Оклад испанца внушителен, это также осложняет осуществление трансфера.

Ранее сообщалось, что у Мораты есть и другие варианты продолжения карьеры.