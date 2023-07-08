Ким Мин-Джэ успешно прошёл медосмотр в «Баварии»

Защитник «Наполи» Ким Мин-Джэ скоро станет игроком «Баварии».
По информации источника, южнокорейский футболист успешно завершил медобследование в мюнхенском клубе. В ближайшее время «Бавария» активирует пункт о выкупе игрока. Контракт будет подписан до июня 2028 года.
В прошлом сезоне 26-летний Ким Мин-Джэ провёл 45 матчей за неаполитанцев во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Ведь скорее,в Напали все будет не так ,как в прошлом сезоне,а вот стать чемпионом германии,а может того и кубок ЛЧ выиграть,шанс очень большой,очень,да и не так уж и дорого достался он немцам которые жадные до денег!!
Ведь скорее,в Напали все будет не так ,как в прошлом сезоне,а вот стать чемпионом германии,а может того и кубок ЛЧ выиграть,шанс очень большой,очень,да и не так уж и дорого достался он немцам которые жадные до денег!!