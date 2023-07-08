Ким Мин-Джэ успешно прошёл медосмотр в «Баварии»

1688811674

вчера, 13:21

Защитник «Наполи» скоро станет игроком «Баварии».

По информации источника, южнокорейский футболист успешно завершил медобследование в мюнхенском клубе. В ближайшее время «Бавария» активирует пункт о выкупе игрока. Контракт будет подписан до июня 2028 года.

В прошлом сезоне 26-летний Ким Мин-Джэ провёл 45 матчей за неаполитанцев во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.