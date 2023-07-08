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Ким Мин-Джэ успешно прошёл медосмотр в «Баварии»

вчера, 13:21

Защитник «Наполи» Ким Мин-Джэ скоро станет игроком «Баварии».

По информации источника, южнокорейский футболист успешно завершил медобследование в мюнхенском клубе. В ближайшее время «Бавария» активирует пункт о выкупе игрока. Контракт будет подписан до июня 2028 года.

В прошлом сезоне 26-летний Ким Мин-Джэ провёл 45 матчей за неаполитанцев во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Все комментарии
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 15:48
А когда Бавария будет улучшать нападение????
zooveterinar
zooveterinar ответ Cympak-05 (раскрыть)
вчера в 15:41
А это будет зависеть,от того какую схему игры выберет Тухель!! Если останется ихняя 4,2,3,1 схема классическая,где,два защитника,там да будет конкуренция,они по уровню Упамекано и де Лигт ,корейцу не уступают,единственое,у последнего более уравновешеная игра,а у этих более саботажная,ритмичная что-ли!! Тухель может выбрать же и схему,с тремя защитниками,тогда,корейца можно ,в центр ставить,а этих по краям,и будет сила!! Возможно конская!!!
Djebrael
Djebrael
вчера в 15:33
Защитник это дело хорошее.... никогда лишним не будет.
zooveterinar
zooveterinar ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 15:30
Да,мне кажется немного продешевили!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:27
Похоже Наполи его очень выгодно продал.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:27
В Баварии,из центральных защитников такого,классового уровня,топового осталися Упамекано и де Лигт,Эрнандес покинул клуб, вот и все,по факту,есть,или уже почти нету Повара,но он слабенький и неизвестно будет ли в клубе!!? Ким Мин-Джэ ,на самом деле не плохой выбор,на даный момент один из лучших в мире,ну или прошлого года точно уж,и совсем не хуже ушедшего к бестолочам из ПСЖ Эрнандеса!!
Ведь скорее,в Напали все будет не так ,как в прошлом сезоне,а вот стать чемпионом германии,а может того и кубок ЛЧ выиграть,шанс очень большой,очень,да и не так уж и дорого достался он немцам которые жадные до денег!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:03
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Cympak-05 (раскрыть)
    вчера в 14:58, ред.
    Там же своя дедовщина!!
    Cympak-05
    Cympak-05
    вчера в 13:48
    Мне кажется сбавит в Баварии. Де Лигт и Дайо съедят его скорее всего.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:40
    Для защитника хорошая статистика. И срок контракта тоже хороший...
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