«Можно говорить о Месси или Роналду». Семак — о трансфере Марио Фернандеса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес близок к переходу в питерский клуб.
Фернандес? С тем же успехом можно говорить о Месси или Криштиану Роналду. Марио пока нет в нашей команде.
значит, Месси на днях подъедет, круто !
значит, Месси на днях подъедет, круто !
- Чего же все на Семака-то "насели"?
- Ему команду к сезону готовить надо...
- А все ваши вопросы - вон туда, наверх, к руководству, бляха-муха! Достали уже человека...
- Чего же все на Семака-то "насели"?
- Ему команду к сезону готовить надо...
- А все ваши вопросы - вон туда, наверх, к руководству, бляха-муха! Достали уже человека...