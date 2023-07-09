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«Можно говорить о Месси или Роналду». Семак — о трансфере Марио Фернандеса

вчера, 23:08

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес близок к переходу в питерский клуб.

Фернандес? С тем же успехом можно говорить о Месси или Криштиану Роналду. Марио пока нет в нашей команде.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:34
В полном интервью Семак говорит что не обсуждает игроков чужой команды...кем в принципе и является Марио до объявления его игроком Зенита...
3ym9t25tzxcj
3ym9t25tzxcj
сегодня в 05:27
Всё он знает, уходит от ответа,или на эту тему сейчас наложили табу
112910415
112910415
сегодня в 05:10
с тем же успехом ?
значит, Месси на днях подъедет, круто !
adekvat
adekvat ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 04:54
Ему лет вогон и маленькая тележка, да не играл сколько. Деньги на ветер.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:24
Скоро будет, вот жал только в суперкубке не сыграет.
ABir
ABir
сегодня в 02:20
Не знает или не хочет лишних вопросов
Хиромант
Хиромант
сегодня в 00:39
- Решает всё руководство клуба - неужели не ясно?

- Чего же все на Семака-то "насели"?

- Ему команду к сезону готовить надо...

- А все ваши вопросы - вон туда, наверх, к руководству, бляха-муха! Достали уже человека...
abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 00:36
Его место в министерстве иностранных дел...дипломатик.
drug01
drug01
сегодня в 00:34
Зачем так вилять Серёга! Сам был армейцем! Говори прямо защитник надёжный!!!
Futurista
Futurista
вчера в 23:56
Жаль Месси не перейдет в Зенит...такой шанс угробить клуб...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:23
Слепоглухонемой с провалами в памяти.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:20
А чего смеяться? Если б не политическая обстановка, наш чемпионат вполне бы сейчас дублировал саудитов, только радоваться тут нечему, в ЛЧ пришлось бы держать пальцы за БАТЭ и Тоту подобных
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:10
Серёга как всегда сверх дипломатичен.
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