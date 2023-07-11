Малком может продолжить карьеру в Англии

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вчера, 11:15

Нападающий «Зенита» имеет шансы продолжить карьеру в АПЛ .

Речь идет об интересе со стороны «Ливерпуля». Тем не менее бразилец надеется, что сможет перейти в ПСЖ , игрок мог оказаться там зимой. Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до 2027 года.

Ранее в «Зените» отреагировали на слухи о том, что Малком перейдёт в коллектив из Саудовской Аравии.