Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Малком может продолжить карьеру в Англии

вчера, 11:15

Нападающий «Зенита» Малком имеет шансы продолжить карьеру в АПЛ.

Речь идет об интересе со стороны «Ливерпуля». Тем не менее бразилец надеется, что сможет перейти в ПСЖ, игрок мог оказаться там зимой. Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до 2027 года.

Ранее в «Зените» отреагировали на слухи о том, что Малком перейдёт в коллектив из Саудовской Аравии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиФернандес должен в скором времени прибыть в Санкт-Петербург
Вчера, 21:57
«Спартак» готовит главный трансфер лета в РПЛ. «Тоттенхэму» предлагают 15 млн евро, игроку – 5
Вчера, 16:21Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии7
СлухиСтало известно, в какой французский клуб может перейти Кузяев
Вчера, 13:43
СлухиСтало известно, где может продолжить карьеру Панченко
Вчера, 11:53
Жоаозиньо назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Вчера, 11:38
Абаскаль рассказал о будущих трансферах «Спартака»
Вчера, 11:28
Сортировать
Все комментарии
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:51
В Ливерпуль и Псж даже в скамейке запасных мест не будет для Малкома. То что его пригласили в сборной ничего удивительного. На сегодняшний день сборная Бразилия средняя команда с фотографиями звёзд.
112910415
112910415
вчера в 16:24
Аравия ! все деньги нынче там )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:49, ред.
Не такая уж и футбольная звезда этот Малком, чтобы навесить на себя эполлеты джокера...
Он и его агент решили по максимуму выжать денежек из его приглашения в сборную Бразилии (и этот вопрос ещё надо внимательно и пристально рассмотреть, на предмет его профпригодности к легендарной сборной...)
Но как и с кого струсить зелёную валюту? Сладкая парочка прекрасно понимает - только с Газпрома!
Но для этой операции необходим спрос на товар (это ещё подметил К.Маркс...) Вот и стали "раскручивать" "первого парня на деревни" в городах....) Но данная затея уже обречена на провал - главный, потенциальный покупатель, нетрудно догадаться кто, отказал, а в Европе таких Малкомов, с которыми турецкие футболисты на "ты", пруд пруди!
Какой Ливерпуль? ПСЖ? На место кого?
За такие деньги которые он получает в РПЛ играя, напрягаясь в 3-4 играх (Спартак, ЦСКА,Ростов...) сидеть ему в Удельное и помалкивать, пока пинка не дали, под растолстевшее за лето одно место....))
zooveterinar
zooveterinar ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:18
Хотя,впринципе отличие,между газпромом,ПСЖ,и клубом из аравии,естественно,это все в денежном эквиваленте,как это видится самому игроку,разницы особой нет!!! Ливерпуль прилепили наверное так,для отвода слухов!!! Но,мы то ,люди диваные,нам с него прекрасно видно,и все понемаем,что ни футболист,ни клуб,друг,другу,вообще никак не подходят,в силу разных обстоятельств,ну первое,к примеру,хотя бы то,что в англии нужно,а особенно в интенсивном Клопповском стиле необходимо очень сильно .....бывать,а бразилец к таким нагрузкам скорее не готов,да еще за меньшую оплату
Накир
Накир
вчера в 13:58
Не кисло он губки раскатал на ПСЖ... да и в Ливере он быстро потеряется.
lotsman
lotsman
вчера в 13:51
Журналистам от скуки делать нечего, они уток запускают.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:28
Да отправьте его уже подальше, куда-нибудь и, как-нибудь!
chk9j4xagfrk
chk9j4xagfrk
вчера в 13:00
Малком считаю там не затеряется
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:53
Может-не может,чешется и гложет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:35
А мне сдается, что кто то из Газпром Медиа просто географией увлекается. Вчера Саудея, сегодня Англия, позавчера Париж. А на деле все дело в деньгах. Как узнают, сколько он хочет, а он хочет не менее, чем в Газпроме, то сразу в ответ вежливое молчание. После этого возникает новая точка на карте.
Viollator
Viollator
вчера в 12:22
Газпрёмовские сядут в лужу без малькольма и клавдии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:49
Лишь бы по деньгам не обидели...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 