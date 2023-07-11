Малком может продолжить карьеру в Англии

Нападающий «Зенита» Малком имеет шансы продолжить карьеру в АПЛ.
Речь идет об интересе со стороны «Ливерпуля». Тем не менее бразилец надеется, что сможет перейти в ПСЖ, игрок мог оказаться там зимой. Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до 2027 года.
Ранее в «Зените» отреагировали на слухи о том, что Малком перейдёт в коллектив из Саудовской Аравии.
Он и его агент решили по максимуму выжать денежек из его приглашения в сборную Бразилии (и этот вопрос ещё надо внимательно и пристально рассмотреть, на предмет его профпригодности к легендарной сборной...)
Но как и с кого струсить зелёную валюту? Сладкая парочка прекрасно понимает - только с Газпрома!
Но для этой операции необходим спрос на товар (это ещё подметил К.Маркс...) Вот и стали "раскручивать" "первого парня на деревни" в городах....) Но данная затея уже обречена на провал - главный, потенциальный покупатель, нетрудно догадаться кто, отказал, а в Европе таких Малкомов, с которыми турецкие футболисты на "ты", пруд пруди!
Какой Ливерпуль? ПСЖ? На место кого?
За такие деньги которые он получает в РПЛ играя, напрягаясь в 3-4 играх (Спартак, ЦСКА,Ростов...) сидеть ему в Удельное и помалкивать, пока пинка не дали, под растолстевшее за лето одно место....))
Он и его агент решили по максимуму выжать денежек из его приглашения в сборную Бразилии (и этот вопрос ещё надо внимательно и пристально рассмотреть, на предмет его профпригодности к легендарной сборной...)
Но как и с кого струсить зелёную валюту? Сладкая парочка прекрасно понимает - только с Газпрома!
Но для этой операции необходим спрос на товар (это ещё подметил К.Маркс...) Вот и стали "раскручивать" "первого парня на деревни" в городах....) Но данная затея уже обречена на провал - главный, потенциальный покупатель, нетрудно догадаться кто, отказал, а в Европе таких Малкомов, с которыми турецкие футболисты на "ты", пруд пруди!
Какой Ливерпуль? ПСЖ? На место кого?
За такие деньги которые он получает в РПЛ играя, напрягаясь в 3-4 играх (Спартак, ЦСКА,Ростов...) сидеть ему в Удельное и помалкивать, пока пинка не дали, под растолстевшее за лето одно место....))