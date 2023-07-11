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Агент Лунёва рассказал об интересе российских клубов к игроку

вчера, 09:44

Антон Смирнов, агент экс-голкипера «Байера» и «Зенита» Андрея Лунёва, прокомментировал слухи о будущем игрока.

Выходили ли на Лунёва клубы из РПЛ или Первой лиги? Я об этом неоднократно говорил, что были предложения. Как минимум три клуба выходили на Андрея.

В приоритете европейские варианты. Мы, в любом случае, рассматриваем все предложения. В совокупности, я надеюсь, примем правильное решение. Это будет зависеть от многих факторов: от заинтересованности в игроке, от его роли в новом клубе, от уровня команды и чемпионата, от всего. Финансовые условия хоть и важны, но в целом они не приоритетны. Важнее для футболиста – это клуб и возможность играть на высоком уровне.

Ранее стало известно, что клубы из Турции претендуют на футболиста.

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Все комментарии
Любoмир
Любoмир
вчера в 14:29
Ну при таком раскладе агент должен землю грызть.
shlomo
shlomo
вчера в 10:29
В одно время очень хорошо играл в Зените. Удачи ему!
drug01
drug01
вчера в 10:21
Хорошо что главное не деньги а сама игра! Желаю быстрее найти команду
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