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Бывший агент Наингголана оценил возможный трансфер игрока в «Спартак»

вчера, 17:50

Сантуш Верхулст, бывший агент полузащитника Раджа Наингголана, прокомментировал слухи о возможном переходе бельгийца в «Спартак».

Я работал с Раджой, когда он был в Италии. Сейчас у него нет агентов. Насколько я знаю, клубы разговаривают с ним напрямую. Каждое трансферное окно все предлагали его многим командам. На мой взгляд, если он и перейдет куда-то, то только в Бельгию, Италию или завершит карьеру. Не думаю, что он поедет в Россию. Хотя возможно, что его предлагали «Спартаку».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:46
отдыхать надо герою минувших лет
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:15
А бывший агент ну ни как не успокоится, всё продолжает курировать в голове своего бывшего клиента.)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:46
Похоже это идеальный партнёр для Приема.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:18
Когда-то был совсем неплох, сейчас особо никому не нужен...
alexgurzan
alexgurzan ответ g9gaykqmmpxe (раскрыть)
вчера в 18:11
Пожалуйста!
Удачи в конкурсе прогнозов!
g9gaykqmmpxe
g9gaykqmmpxe
вчера в 18:09
Огромное спасибо за приз!!!! Символика королевского клуба так красива!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:59
Не кому не нужен,только Россия занимается благотворительностью!
Гость
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