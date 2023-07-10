Бывший агент Наингголана оценил возможный трансфер игрока в «Спартак»

Сантуш Верхулст, бывший агент полузащитника , прокомментировал слухи о возможном переходе бельгийца в «Спартак».

Я работал с Раджой, когда он был в Италии. Сейчас у него нет агентов. Насколько я знаю, клубы разговаривают с ним напрямую. Каждое трансферное окно все предлагали его многим командам. На мой взгляд, если он и перейдет куда-то, то только в Бельгию, Италию или завершит карьеру. Не думаю, что он поедет в Россию. Хотя возможно, что его предлагали «Спартаку».