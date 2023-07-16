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Российская Премьер-Лига отреагировала на переход Месси в «Интер Майами»

вчера, 08:59

Пресс-служба РПЛ опубликовала пост с реакцией на переход нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

На картинке изображен аргентинец, главный тренер «Динамо» Марцел Личка и актриса Марго Робби в образе Барби.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:24
не сказать, что умненькая реакция .
даже наоборот ...
ну, как умеют
альсато
альсато
вчера в 13:17
Марцел то тут при чем?
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:16
Россия подколола Месси, ну если в России розовый цвет не приветствуется, то в других странах это норм
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:36
Сколько денежек списали на создание этого феерического бреда,интересно???
drug01
drug01
вчера в 11:16
Он может играть в любой команде где ему будет выгодно!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:05
Непонятный пост ...ребус прям какой то от РПЛ...)
lotsman
lotsman
вчера в 11:00
РПЛ делать больше нечего?
galem72
galem72
вчера в 10:54
У рпл выпала редкая возможность хоть как-то о себе заявить, и они ею воспользовались. Криво, косо, не в тему, но выползли и отреагировали.
ОПС
ОПС
вчера в 10:32
При чем здесь РПЛ и Месси. Зачем это?
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:39
И увидела цвет сезона пресс служба РПЛ - через "розовые очки")
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 09:37
Хороша..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:29, ред.
К чему такие пассажи?!
Перешёл и перешёл. Ему лучше знать где играть.
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