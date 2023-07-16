Российская Премьер-Лига отреагировала на переход Месси в «Интер Майами»

Пресс-служба РПЛ опубликовала пост с реакцией на переход нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».
На картинке изображен аргентинец, главный тренер «Динамо» Марцел Личка и актриса Марго Робби в образе Барби.
Пресс-служба РПЛ опубликовала пост с реакцией на переход нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».
На картинке изображен аргентинец, главный тренер «Динамо» Марцел Личка и актриса Марго Робби в образе Барби.
даже наоборот ...
ну, как умеют
даже наоборот ...
ну, как умеют
Перешёл и перешёл. Ему лучше знать где играть.
Перешёл и перешёл. Ему лучше знать где играть.