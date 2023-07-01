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Дзюба не собирается отказываться от съёмок в скандальных юмористических шоу

вчера, 15:12

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал свое участие в скандальных юмористических шоу.

Недавно игрок снялся в нескольких эпизодах, где вел себя не самым приличным образом.

Мне нравится участвовать в шоу, но, дети, смотреть не надо, это 18+. Мы получаем удовольствие от этого со Слуцким. Это всё Слуцкий придумал. В спорте ты не можешь без мата, не донесешь просто мысль. Ты же не сможешь донести если скажешь: «Сударь, вы не туда дали пас», – не скажешь, повторюсь. Так нельзя.

Я не читаю комментарии к выпускам. Слуцкий читает всё. Он не переживает, мы уже настолько толстокожие, нас не пробить этим. Когда ты в нашей стране футболист, ты должен быть готов ко всему, абсолютно. Скажу так: не нравится – не смотрите.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 21:24
А вот Дзюба говорит, что не может. Не стоит его равнять с Есениным и Маяковским
Rattlehead
Rattlehead ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 21:15
Само лишь выражение мыслей с матом еще не говорит о неумении выражать их без мата. Есенин и Маяковский те же мысли могли выразить без матерных слов, но предпочли матерные. Надо полагать, неспроста. Мат - это неотъемлемая часть русского языка, вопрос лишь в его грамотном использовании.
Baggio R.
Baggio R. ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 20:24
Речь идёт о тех, кто не может без мата выражать мысли - читай внимательно и вдумчиво. Что у Есенина, что у Маяковского большая часть творчества без ненормативной лексики.
Rattlehead
Rattlehead ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:14
Или просто умело его использовали.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 20:08
А они это не могли делать или просто иногда предпочитали не делать?
Rattlehead
Rattlehead ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 20:06
Есенин и Маяковский - люди со скудным словарным запасом и низким уровнем интеллектуального развития?
vlasovca
vlasovca
вчера в 18:57
Это звездный час артема!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 18:46, ред.
Без мата не могут донести мысль люди со скудным словарным запасом и низким уровнем интеллектуального развития.
adekvat
adekvat
вчера в 18:07
Кто бы сомневался, не королем так хоть шутом побыть.
ДСА
ДСА
вчера в 18:02
Свинья она и в Африке свинья.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 17:24
Ему ничего не стоит и передергнуть на камеру
протон
протон
вчера в 16:57
Уже терять нечего, что было то потерял в статусе порядочности.
Есть такая категория людей которые на своей наглости очень хорошие деньги зарабатывают и не стесняясь.
Он бы хорошо сыграл к примеру персонажей из кинофильма 9 рота. Такого заводилу комвзвода. 
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:51, ред.
Кто то раньше...кто то позже находит своё призвание....и вторые творческие половинки....
Штепсель и Тарапунька
Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична
Олейников и Стоянов...
Слуцкий и Дзюба...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:36
Он выбрал себе эту дорогу
Futurista
Futurista
вчера в 16:03, ред.
Дзюба: Сударыня, я записал вам видео 18+...Это всё сеньор Слуцкий придумал...
ueq4s96q9fyd
ueq4s96q9fyd
вчера в 15:52
Меняется конечно время, популярные некогда тренер и игрок, уже давно отошли от футбола, новости про них на сайте не интересны
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 15:47
Эпатаж тоже реклама
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:42
Отправить бы этих голубков в СВО доносить мысль там. Толку больше будет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:36
Дзюба чудо юдо шоу Мэн!)
drug01
drug01
вчера в 15:28
Он взял пример Бузовой и пойти на шоу Арену! Тогда надо бросать футбол!!!
dadrail
dadrail
вчера в 15:20
Похоже с футболом он решил завязать.... нельзя сидеть "мягким местом" на встречных поездах
Гость
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