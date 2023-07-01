Дзюба не собирается отказываться от съёмок в скандальных юмористических шоу

Форвард «Локомотива» прокомментировал свое участие в скандальных юмористических шоу.

Недавно игрок снялся в нескольких эпизодах, где вел себя не самым приличным образом.

Мне нравится участвовать в шоу, но, дети, смотреть не надо, это 18+. Мы получаем удовольствие от этого со Слуцким. Это всё Слуцкий придумал. В спорте ты не можешь без мата, не донесешь просто мысль. Ты же не сможешь донести если скажешь: «Сударь, вы не туда дали пас», – не скажешь, повторюсь. Так нельзя.

Я не читаю комментарии к выпускам. Слуцкий читает всё. Он не переживает, мы уже настолько толстокожие, нас не пробить этим. Когда ты в нашей стране футболист, ты должен быть готов ко всему, абсолютно. Скажу так: не нравится – не смотрите.