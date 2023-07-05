«Манчестер Юнайтед» подшутил над «Челси» на тему трансфера Маунта

«Манчестер Юнайтед» купил у «Челси» полузащитника Мэйсона Маунта.
В одном из постов в интернете «дьяволы» прокомментировали сделку словами Red is the colour. Вероятно, это отсылка на популярную у болельщиков «синих» фразу Blue is the colour. Один из фанатов отреагировал:
«Юнайтед» забирает их лучшего игрока, да еще и шутит по этому поводу. Неплохо!
Тот случай, когда сам болельщик за игрой Маунта в последнее время явно не следил)
Тот случай, когда сам болельщик за игрой Маунта в последнее время явно не следил)