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«Манчестер Юнайтед» подшутил над «Челси» на тему трансфера Маунта

вчера, 14:58

«Манчестер Юнайтед» купил у «Челси» полузащитника Мэйсона Маунта.

В одном из постов в интернете «дьяволы» прокомментировали сделку словами Red is the colour. Вероятно, это отсылка на популярную у болельщиков «синих» фразу Blue is the colour. Один из фанатов отреагировал:

«Юнайтед» забирает их лучшего игрока, да еще и шутит по этому поводу. Неплохо!

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:01
Похоже это глор времён Фергюсона проснулся
Naherger
Naherger ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:35
Можно подумать,что Челси мало начудил в прошлом сезоне😅а уходит тот,который лч взял с командой...уже второй,кстати
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:41
Без шуток и подколов скучно жить...
Baggio R.
Baggio R. ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:31
Какой игрок?
Мaлик
Мaлик
вчера в 15:21
Немного сомнительно что он лучший...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:20
А вообще симптоматичная шутка, учитывая, сколько хлама за заоблачные цены МЮ набрал в последнее время, "Челси" может хоть насчёт Санчо за 80 лямов или Антони за 100 начать шутить, даже промахнуться сложно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:19, ред.
"«Юнайтед» забирает их лучшего игрока, да еще и шутит по этому поводу. Неплохо!"

Тот случай, когда сам болельщик за игрой Маунта в последнее время явно не следил)
Гость
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