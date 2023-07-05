«Динамо» забавным образом анонсировало возвращение Бальбуэны

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вчера, 20:59

«Динамо» оригинально анонсировало возвращение в команду парагвайского защитника .

Москвичи в своём телеграм-канале опубликовали отрывок из советского мультфильма «Малыш и Карлсон».

Летом 2022 года футболист приостановил контракт с «бело-голубыми», после чего перешёл в «Коринтианс».