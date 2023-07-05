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«Динамо» забавным образом анонсировало возвращение Бальбуэны

вчера, 20:59

«Динамо» оригинально анонсировало возвращение в команду парагвайского защитника Фабиана Бальбуэны.

Москвичи в своём телеграм-канале опубликовали отрывок из советского мультфильма «Малыш и Карлсон».

Летом 2022 года футболист приостановил контракт с «бело-голубыми», после чего перешёл в «Коринтианс».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 00:53, ред.
Да, пожалуй, ничего больше и не надо.

Тактически он неплохо подготовлен, опыт имеется. Неплох в отборе и в выборе позиции. Конечно, он не Кайзер Франц, точно, но если учесть какая у нас неопытная и молодая слабенькая защита, то по идее он должен и обязан усилить оборону.

Я думаю с ним будет спокойнее. Ну и в центр поля, а также в атаку, неплохо бы кого-то прикупить, потому что не верю я в Фомина, да и Захарян - человек настроения.

В атаке, одного Тюкавина мало, тем более, если учесть быстрый, атакующий стиль Лички, то и Смолов может не поспеть за атакующими действиями. К тому же, он всегда был игрок сугубо позиционный.

Но всё это лишь мои предположения, а как сложится - посмотрим.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:28
Что ещё ему стоит уметь делать, из футбольного?
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:28
Думаю, что картина великого Рембрандта "Возвращение" блудного сына" в данном случае была бы более уместной. Покаяние раскаивающегося беглеца из клуба и прощение со стороны администрации и игроков клуба в самый раз. А вот прощение болельщиков еще заслужить надо своей самоотверженной и самое главное надёжной игрой. Чего я ему искренне желаю. Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 21:11, ред.
Если бы Бальбуэна еще и летать умел- цены бы ему не было!!!
Но мультик, конечно- Бессмертная КЛАССИКА!!!!!!! А озвучка какая- неподражаемая Фаина Георгиевна!!! Самая Светлая ЕЙ Память!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:08
Карлсон - это навсегда...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:01
Это уже давно не оригинально !)
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