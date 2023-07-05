«Динамо» забавным образом анонсировало возвращение Бальбуэны

«Динамо» оригинально анонсировало возвращение в команду парагвайского защитника Фабиана Бальбуэны.
Москвичи в своём телеграм-канале опубликовали отрывок из советского мультфильма «Малыш и Карлсон».
Летом 2022 года футболист приостановил контракт с «бело-голубыми», после чего перешёл в «Коринтианс».
Тактически он неплохо подготовлен, опыт имеется. Неплох в отборе и в выборе позиции. Конечно, он не Кайзер Франц, точно, но если учесть какая у нас неопытная и молодая слабенькая защита, то по идее он должен и обязан усилить оборону.
Я думаю с ним будет спокойнее. Ну и в центр поля, а также в атаку, неплохо бы кого-то прикупить, потому что не верю я в Фомина, да и Захарян - человек настроения.
В атаке, одного Тюкавина мало, тем более, если учесть быстрый, атакующий стиль Лички, то и Смолов может не поспеть за атакующими действиями. К тому же, он всегда был игрок сугубо позиционный.
Но всё это лишь мои предположения, а как сложится - посмотрим.
Тактически он неплохо подготовлен, опыт имеется. Неплох в отборе и в выборе позиции. Конечно, он не Кайзер Франц, точно, но если учесть какая у нас неопытная и молодая слабенькая защита, то по идее он должен и обязан усилить оборону.
Я думаю с ним будет спокойнее. Ну и в центр поля, а также в атаку, неплохо бы кого-то прикупить, потому что не верю я в Фомина, да и Захарян - человек настроения.
В атаке, одного Тюкавина мало, тем более, если учесть быстрый, атакующий стиль Лички, то и Смолов может не поспеть за атакующими действиями. К тому же, он всегда был игрок сугубо позиционный.
Но всё это лишь мои предположения, а как сложится - посмотрим.