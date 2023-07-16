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Жоаозиньо вернулся в Бразилию

вчера, 14:34

Экс-полузащитник «Краснодара» и «Сочи» Жоаозиньо рассказал, что может вернуться в Россию.

Сейчас приехал домой в Бразилию. Пока никаких предложений от местных клубов не получал, просто приехал домой. Если тут предложат куда‑то перейти, то поиграю. Завершение карьеры не рассматриваю (смеется). Это крайний случай.

Все возможно. Почему нет? Просто пока попрощался, так как уехал. Но если завтра поступит предложение, могу вернуться.

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Жоаозиньо
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:54
найди там Венделла передай ему его тут Семак заждался
Сварожич
Сварожич
вчера в 16:26
Как то он неожиданно завис в воздухе. Пожелаю ему найти клуб!
drug01
drug01
вчера в 16:23
Надо играть и не делать других шагов!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:08
Чем хуже Жора того же Мелкадзе? Несмотря на годы. Могли бы достойней проводить парня. Большую часть карьеры отыграл в РПЛ. Жаль конечно, что пигмея в хорошем смысле слова не увижу, возможно. Без обид.
Удачи и успеха ему! Пусть именные часы бережет и помнит Краснодар и не только.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:57
Надо вернуть,если цену гнуть не будет!
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:51
Гражданин России?
Гость
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