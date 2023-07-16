Жоаозиньо вернулся в Бразилию

Экс-полузащитник «Краснодара» и «Сочи» рассказал, что может вернуться в Россию.

Сейчас приехал домой в Бразилию. Пока никаких предложений от местных клубов не получал, просто приехал домой. Если тут предложат куда‑то перейти, то поиграю. Завершение карьеры не рассматриваю (смеется). Это крайний случай.

Все возможно. Почему нет? Просто пока попрощался, так как уехал. Но если завтра поступит предложение, могу вернуться.