Думбия: «Не сомневайтесь — мне 35 лет»

Экс-нападающий ЦСКА оценил слухи о своём возрасте.

Мне 35 лет. Английские учёные проводили исследование, и, по их данным, мне 55 лет? Серьёзно? Не видел такого. У британских учёных своё мнение, они имеют полное право на него. Не сомневайтесь — мне 35 лет. Стариком себя пока не чувствую.