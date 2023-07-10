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Думбия: «Не сомневайтесь — мне 35 лет»

вчера, 08:48

Экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбия оценил слухи о своём возрасте.

Мне 35 лет. Английские учёные проводили исследование, и, по их данным, мне 55 лет? Серьёзно? Не видел такого. У британских учёных своё мнение, они имеют полное право на него. Не сомневайтесь — мне 35 лет. Стариком себя пока не чувствую.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:00
Думбия: «Не сомневайтесь — мне 35 лет. Уж 10 лет как»
youtomee
youtomee ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:25
эта собачка уже не бегает как 10 лет назад, она просто пешком ходит по полю
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:22, ред.
Он родом с Берега Слоновой Кости, так теперь называется Кот Д" Ивуар, все мужчина выглядят мужиками с 14 лет. Он приехал в ЦСКА в возрасте 22 года и уже тогда выглядел минимум на 30-35. Поскольку он играл и на ЧМ, и на КАН, то там очень тщательно документы проверяют и фальсификация исключена
Grizly88
Grizly88 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 14:46
Да никто и не знает сколько ему лет, да же Бог не знает.
Futurista
Futurista
вчера в 11:42
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:45, ред.
Ничего страшного, они бегают до полтинника без изменения внешнего вида. После можно подправить гиалуроновой кислотой....))
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:56
он физиологически не тянет на 55 лет
sova147
sova147
вчера в 09:45
Он может играть ещё очень долго?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:40
Для носорога он совсем ещё юноша.
112910415
112910415
вчера в 09:40
уважаем пожилых людей, не спорим с ними..
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:34
Судя по тому как играл, можно и меше дать... а так что, красавчик. Как технично останавливал мячи просто загляденье.
Futurista
Futurista
вчера в 09:28, ред.
Да мы верим тебе, старичок)...верим...
volga.kot
volga.kot ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 09:14
Мерси!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 09:13
"...английские учёные выяснили..."-это же начало многочисленным анекдотов современности о их брехне.
Хотя Сейду разожрался так,что вполне потянет и не на 35 лет.Блюл бы себя-мог бы и поиграть ещё.Есть и обратные примеры,когда "маленькая собачка до старости щенок".К примеру-Леонтий Месси.
Гость
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