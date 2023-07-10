Думбия: «Не сомневайтесь — мне 35 лет»

Экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбия оценил слухи о своём возрасте.
Мне 35 лет. Английские учёные проводили исследование, и, по их данным, мне 55 лет? Серьёзно? Не видел такого. У британских учёных своё мнение, они имеют полное право на него. Не сомневайтесь — мне 35 лет. Стариком себя пока не чувствую.
Хотя Сейду разожрался так,что вполне потянет и не на 35 лет.Блюл бы себя-мог бы и поиграть ещё.Есть и обратные примеры,когда "маленькая собачка до старости щенок".К примеру-Леонтий Месси.
Хотя Сейду разожрался так,что вполне потянет и не на 35 лет.Блюл бы себя-мог бы и поиграть ещё.Есть и обратные примеры,когда "маленькая собачка до старости щенок".К примеру-Леонтий Месси.