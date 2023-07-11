Покинули топ-клубы и сделали карьеру. Завихрения судьбы

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вчера, 10:24

От Ройса и Пике до Погба и Это’О.

Иногда юные футболисты, выросшие в крупном клубе, решаются на большие перемены и покидают эту команду, где, как им кажется, у них не будет достаточно шансов. Спустя годы они становятся мировыми звездами и оказываются в других топовых клубах или даже возвращаются в свои предыдущие, но их стартовый путь никак не ассоциируется с начальной точкой. Некоторые подобные истории стали уже хрестоматийными, за зарождением новых мы наблюдаем сейчас. Но наиболее яркие и показательные предлагаем вам вспомнить.

Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд)

Один из немногих звездных игроков дортмундской «Боруссии», которого не пыталась завербовать «Бавария». Ройс неизменно оставался в Дортмунде, несмотря на интерес других клубов. В основном из-за частых травм. В 2006 году его практически выбросили из «Боруссии», посчитав недостаточно развитым физически. Но его подобрал «Рот Вайсс Ален», а потом и менхенгладбахская «Боруссия», из которой дортмундцы снова переподписали его в 2011 году уже за 17 млн евро. До сих пор там пылит.

Клас-Ян Хунтелар ( ПСВ )

Сейчас кажется, что Хунтелар – это один из символов «Аякса» в 21-м веке. Он стал любимцем болельщиков этого клуба. Но на самом деле свою карьеру Клас-Ян начинал в ПСВ . Подписав контракт в 2000 году, он только один раз вышел в составе основной команды под руководством Гуса Хиддинка. Потом начал скитаться по арендам. В итоге добрался в 2004 году до «Херенвена», а когда забил 39 мячей в 60 матчах за эту команду, его подписал за 9 млн евро «Аякс». И началась звездная фаза карьеры форварда.

Хуан Мата («Реал»)

Мата больше всего ассоциируется с «Валенсией». Поэтому легко забыть, что его дебют на серьезном уровне состоялся в 2006 году, когда Хуан выступал за «Кастилью». Десять голов в 39 матчах вызвали интерес со стороны «Валенсии», которая и подписала контракт с плеймейкером. В 2011 году испанец сменил родину на Англию, перейдя в «Челси» за 23,5 млн фунтов стерлингов.

Рон-Роберт Цилер («Манчестер Юнайтед»)

Было время, когда МЮ , вероятно, сожалел о решении отпустить Цилера из клуба в 2010 году. Но на самом деле вряд ли он бы вытеснил Эдвина ван дер Сара. Немецкий голкипер перешел в «Ганновер» после того как не смог добиться прорыва в команде Алекса Фергюсона. Два матча на правах аренды в «Нортгемптоне» — это все, что ему удалось в Англии. Зато Цилер провел почти 200 матчей в Бундеслиге, прежде чем присоединился к «Лестеру» летом 2016 года. У Каспера Шмейхеля конкуренцию выиграть не смог и вернулся в Германию в «Штутгарт».

Самуэль Это’О («Реал»)

Камерунец выиграл три титула в Ла Лиге и два в Лиге чемпионов в составе «Барселоны». Но его карьера началась по другую сторону баррикад Эль Класико. За «Реал» форвард провел всего три матча в чемпионате Испании. Потом играл в аренде за «Леганес», «Эспаньол» и «Мальорку», которая и выкупила его в 2000 году. Четыре года спустя «Барселона» приобрела Это’О за 24 миллиона евро, и он стал ключевым игроком при Франке Райкарде и Хосепе Гвардиоле.

Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

Эта история обрела известность после возвращения Погба в МЮ . Тогда многие с удивлением отметили, что в августе 2016 года Поль не стал новичком для «Юнайтед», а вернулся туда. Ведь француз первоначально подписал контракт с МЮ в 2009 году. Однако не получил шанса в основной команде, поэтому для практики вынужден был покинуть ее три года спустя. Он оказался в «Ювентусе», когда «Интер» и «Рома» отказались подписать контракт с ним. Провел четыре года в Турине, после чего «Юнайтед» решился выплатить ошеломляющие 89,3 млн фунтов, чтобы вернуть француза. Потом «качели» продолжились, и теперь Поль может оказаться в Саудовской Аравии.

Сеск Фабрегас («Барселона»)

Уроженец Барселоны Фабрегас совершил немыслимое в 2003 году, покинув клуб своего детства ради «Арсенала» Арсена Венгера. Но он стал настоящей легендой для «канониров», дебютировав в команде в возрасте 16 лет. А спустя шесть лет он стал капитаном «Арсенала». Шанс вернуться в «Барселону» спустя еще два года был слишком заманчивым, чтобы от него отказаться. Но в конечном итоге удачным это возвращение назвать было сложно, и в 2014 году Фабрегас вернулся в Англию, но уже в «Челси».

Серж Гнабри («Арсенал»)

Более современный пример. Уроженец Штутгарта присоединился к «Арсеналу» в 16 лет. Казалось, что он вот-вот станет очередной молодой звездой «канониров», которая блеснет на всю Англию. Но аренда в «Вест Бромвич» сломала все планы. Тогдашний тренер «дроздов» Тони Пулис жестко гнобил Гнабри и критиковал его, убив несколько лет прогресса хавбека. Тот вернулся в «Арсенал», но с потерянной мотивацией решил вернуться в Германию, где сначала выступал за «Хоффенхайм», а потом со все большей яркостью блистал в «Баварии».

Альваро Мората («Реал»)

«Реал» благоразумно включил в контракт Мораты пункт об обратном выкупе, когда отпускал его в «Ювентус» в 2014 году. Испанец не мог выдавить Карима Бензема из состава мадридцев, но он блистал в Италии, так что в 2016-м «Реал» совершил-таки обратный выкуп. Мората забил 20 мячей во всех турнирах и был продан за 60 млн фунтов в «Челси». Хорошая сделка для «Реала».

Адриен Рабьо («Манчестер Сити»)

Француз нигде не стремился закрепиться в молодости. Странно представлять, что он прошел в нежном возрасте и «Манчестер Сити», и ПСЖ . Правда, в другие времена. В 2008 году он покинул Манчестер, где провел полгода. Его мать позже заявила, что с Адриеном там плохо обращались. В Париже тоже без скандала не обошлось, так что ПСЖ Рабьо покинул на правах свободного агента, перебравшись в «Ювентус», где и пытается добиваться успеха.

Жерар Пике («Манчестер Юнайтед»)

В 2008 году Алексу Фергюсону предстояло принять решение: Джонни Эванс или Пике. Он свой выбор сделал. Жерар оказался в свое время за спинами Рио Фердинанда и Неманьи Видича. У него не было вариантов, кроме как вернуться в «Барселону». Он обошелся каталонцам всего в 5 млн фунтов, став блестящим приобретением на долгие годы вперед. С ними Пике завоевал все доступные трофеи.