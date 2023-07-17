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Куадрадо подпишет контракт с «Интером»

вчера, 09:41

Игрок сборной Колумбии Хуан Куадрадо присоединится к «Интеру». 35-летний футболист присоединится к «нерадзурри» в качестве свободного агента, так как его контракт с «Ювентусом» закончился первого июля. Завтра Куадрадо должен пройти медицинское обследование. Контракт с «Интером» будет рассчитан до июня 2026 года.

Куадрадо провёл шесть сезонов в составе «Ювентуса». Сыграл 314 матчей, забил 26 мячей и отдал 65 результативных передач.

В минувшем сезоне полузащитник провёл 47 игр, набрал 6 баллов по системе «гол+пас» (2 гола и 4 ассиста) и получил 11 карточек (9 жёлтых и 2 красных).

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Все комментарии
ilia77707
ilia77707
вчера в 22:52
Это топовое укрепление для интера, года два будет на высоте
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 16:11
Я думаю вопят, надо просто на итальянских ресурсах посмотреть)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:24
перешёл в стан заклятых конкурентов и ничего никто наверняка не вопит как у нас
galem72
galem72
вчера в 11:43
Вряд ли уже Хуан в таком возрасте потянет основу в СериАле. Очевидное подписание для ротации на скамью.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:01, ред.
Ну дела,у них защитников нормальных нехватает,как минимум двоих,лучше бы Робье продали!!! Понятно,что Куадрадо полузащитник,но все же!! Под стиль Аллегри,их должно быть ,побольше!!
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 10:11
Интересно, Думфриса продадут или для подмены голландцу.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:55
Интересная статистика.... карточек в два раза больше чем результативных действий...
drug01
drug01
вчера в 09:46
Играл он раньше хорошо, надеюсь в Интере он достигнет хороших результатов...
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