Куадрадо подпишет контракт с «Интером»

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вчера, 09:41

Игрок сборной Колумбии присоединится к «Интеру». 35-летний футболист присоединится к «нерадзурри» в качестве свободного агента, так как его контракт с «Ювентусом» закончился первого июля. Завтра Куадрадо должен пройти медицинское обследование. Контракт с «Интером» будет рассчитан до июня 2026 года.

Куадрадо провёл шесть сезонов в составе «Ювентуса». Сыграл 314 матчей, забил 26 мячей и отдал 65 результативных передач.

В минувшем сезоне полузащитник провёл 47 игр, набрал 6 баллов по системе «гол+пас» (2 гола и 4 ассиста) и получил 11 карточек (9 жёлтых и 2 красных).