«Ювентус» выставил на продажу ряд игроков

«Ювентус» могут покинуть несколько футболистов.
По информации источника, полузащитники Уэстон МакКенни, Денис Закариа и Артур Мело выставлены на продажу. Ранее сообщалось, что клуб также не рассчитывает на Леонардо Бонуччи.
«Ювентус» могут покинуть несколько футболистов.
По информации источника, полузащитники Уэстон МакКенни, Денис Закариа и Артур Мело выставлены на продажу. Ранее сообщалось, что клуб также не рассчитывает на Леонардо Бонуччи.
А вот от Бонуччи скорее всего из-за возраста хотят избавиться, да и з/п большая, а у Юве сейчас не лучшее финансовое положение.....
А вот от Бонуччи скорее всего из-за возраста хотят избавиться, да и з/п большая, а у Юве сейчас не лучшее финансовое положение.....