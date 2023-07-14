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«Ювентус» выставил на продажу ряд игроков

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A.S.A
A.S.A
вчера в 11:28
Ну этого стоило ожидать....ни один из этих полузащитников не принес пользу старушке, и вообще непонятно как оказались в ее составе, ну разве что Закария можно было дать шанс, в Бундеслиге выдавал неплохой функционал. Мело это вообще трансфер махинация не в пользу Ювентуса! Как можно было поменять Пьянича, на этого игрока?! Помню еще им серьезно интересовался Арсенал, хотел взять его в аренду, но в Юве тогда уперлись, хотели обязательный выкуп.....слава Богу Эду с Артетой не пошли на это! Позже Ливерпулю все же удалось "уломать старушку" на обычную аренду, но и там Артур толком не играл. МакКенни в Шальке смотрелся нормально, даже во время аренды в Лидсе выглядел лучше,чем в составе Юве, так что может еще попытать счастье в АПЛ или Чемпионшипе...
А вот от Бонуччи скорее всего из-за возраста хотят избавиться, да и з/п большая, а у Юве сейчас не лучшее финансовое положение.....
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 11:05
Уровень условного Форреста потянут.
Roger Young
Roger Young
вчера в 09:12
Ни один из них не интересен и уровень АПЛ не потянул бы
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:48
Просто решили разгрузить зарплатную ведомость и избавляются от тех, кого вполне можно подменить.
xzjyeu9wyja9
xzjyeu9wyja9
вчера в 08:30
Решили перезагрузится по полной
Гость
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