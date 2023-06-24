Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествия

Умер бывший нападающий «Рубина» и сборной Бельгии Седрик Руссель

вчера, 19:32

Бывший нападающий сборной Бельгии Седрик Руссель умер в возрасте 45 лет.

Сообщается, что это произошло после сердечного приступа.

Руссель в 2004 году играл за «Рубин», проведя за казанскую команду 6 матчей, отметившись 1 голом. Также он выступал в разное время за «Ковентри Сити», «Вулверхэмптон», «Брешию», АЕК из Ларнаки, «Ла-Лувьер», «Гент», «Монс», «Генк», «Стандард», «Зюлте-Варегем», а также ряд других бельгийских клубов. Экс-форвард завершил игровую карьеру в 2015 году.

У Седрика остался сын Кэмерон, который родился в 2001 году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Умер бывший тренер вратарей тульского «Арсенала» Юрий Перескоков
23 июня
Умер член совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский
22 июня
«Зенит» сыграл вничью со сборной России в ретроматче легенд
15 июня
Капитан любительской команды «Хали-Гали» умер на футбольном поле
14 июня
Булку ограбили на 300 тысяч евро
07 июня
В Линделефа прилетел посторонний предмет во время финала Кубка Англии
04 июня Фото
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 