Умер бывший нападающий «Рубина» и сборной Бельгии Седрик Руссель

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вчера, 19:32

Бывший нападающий сборной Бельгии Седрик Руссель умер в возрасте 45 лет.

Сообщается, что это произошло после сердечного приступа.

Руссель в 2004 году играл за «Рубин», проведя за казанскую команду 6 матчей, отметившись 1 голом. Также он выступал в разное время за «Ковентри Сити», «Вулверхэмптон», «Брешию», АЕК из Ларнаки, «Ла-Лувьер», «Гент», «Монс», «Генк», «Стандард», «Зюлте-Варегем», а также ряд других бельгийских клубов. Экс-форвард завершил игровую карьеру в 2015 году.

У Седрика остался сын Кэмерон, который родился в 2001 году.