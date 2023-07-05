Болельщики избили полузащитника «Коринтианса»

Болельщики в Бразилии напали на полузащитника «Коринтианса» .

Инцидент произошёл в Сан-Паулу 4 июля. По информации местных СМИ , игрок получил лёгкие травмы. Нападавшие призвали хавбека немедленно расторгнуть контракт с клубом. «Коринтианс» в заявлении после случившегося сообщил:

«Коринтианс» с грустью и негодованием воспринял информацию о том, что спортсмен Луан подвергся нападению со стороны, предположительно, болельщиков рано утром во вторник.

После очередного отвратительного случая насилия «Коринтианс» сожалеет о той нетерпимости, которая преобладает в бразильском футболе. Ничто не оправдывает трусливую агрессию, от которой пострадал спортсмен.