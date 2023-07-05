Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияБразилия. Серия А 2023

Болельщики избили полузащитника «Коринтианса»

вчера, 17:30

Болельщики в Бразилии напали на полузащитника «Коринтианса» Луана.

Инцидент произошёл в Сан-Паулу 4 июля. По информации местных СМИ, игрок получил лёгкие травмы. Нападавшие призвали хавбека немедленно расторгнуть контракт с клубом. «Коринтианс» в заявлении после случившегося сообщил:

«Коринтианс» с грустью и негодованием воспринял информацию о том, что спортсмен Луан подвергся нападению со стороны, предположительно, болельщиков рано утром во вторник.

После очередного отвратительного случая насилия «Коринтианс» сожалеет о той нетерпимости, которая преобладает в бразильском футболе. Ничто не оправдывает трусливую агрессию, от которой пострадал спортсмен.

Луан перешёл в бразильскую команду в январе 2020 года. Его действующий контракт истекает в конце сезона.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Скончался владелец «Миллуолла»
Вчера, 11:58
Умер бывший нападающий «Рубина» и сборной Бельгии Седрик Руссель
24 июня
Умер бывший тренер вратарей тульского «Арсенала» Юрий Перескоков
23 июня
Умер член совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский
22 июня
«Зенит» сыграл вничью со сборной России в ретроматче легенд
15 июня
Капитан любительской команды «Хали-Гали» умер на футбольном поле
14 июня
Сортировать
Все комментарии
баск
баск
вчера в 19:18
Коринтианс в шаге от зоны вылета, и это после кубколибертадоресовского четвёртого места в прошлом году..)

Так вооот почему Бальбо решил вернуться)
Ну пральна, а то ещё навешают этих самых, у нас-то тут полегче- только из пейнтбольных ружей в случае чего расстреливают)))
ДСА
ДСА
вчера в 18:56
Наверное заслужил народного гнева.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:34
В передаче "Международная панорама", в советское время была рубрика- "Их нравы".
Ну вот, ничего не изменилось...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:20, ред.
А нечего без очереди на корабль отплывающий в Санкт Петербург лезть...
Дали номер 877-й....сиди...жди приглашения от Медведева....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:49
Ничего удивительного, полукриминальная страна, которая не может вырваться из лап наркокартелей и коррупции десятки лет.
Futurista
Futurista
вчера в 17:34
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 