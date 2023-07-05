Болельщики избили полузащитника «Коринтианса»

Болельщики в Бразилии напали на полузащитника «Коринтианса» Луана.
Инцидент произошёл в Сан-Паулу 4 июля. По информации местных СМИ, игрок получил лёгкие травмы. Нападавшие призвали хавбека немедленно расторгнуть контракт с клубом. «Коринтианс» в заявлении после случившегося сообщил:
«Коринтианс» с грустью и негодованием воспринял информацию о том, что спортсмен Луан подвергся нападению со стороны, предположительно, болельщиков рано утром во вторник.
После очередного отвратительного случая насилия «Коринтианс» сожалеет о той нетерпимости, которая преобладает в бразильском футболе. Ничто не оправдывает трусливую агрессию, от которой пострадал спортсмен.
Луан перешёл в бразильскую команду в январе 2020 года. Его действующий контракт истекает в конце сезона.
Так вооот почему Бальбо решил вернуться)
Ну пральна, а то ещё навешают этих самых, у нас-то тут полегче- только из пейнтбольных ружей в случае чего расстреливают)))
Так вооот почему Бальбо решил вернуться)
Ну пральна, а то ещё навешают этих самых, у нас-то тут полегче- только из пейнтбольных ружей в случае чего расстреливают)))
Ну вот, ничего не изменилось...
Ну вот, ничего не изменилось...
Дали номер 877-й....сиди...жди приглашения от Медведева....
Дали номер 877-й....сиди...жди приглашения от Медведева....