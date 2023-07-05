Скончался владелец «Миллуолла»

В результате несчастного случая скончался владелец и председатель правления «Миллуолла» Джон Берилсон. В заявлении клуба сказано:

Джон, которому в прошлом месяце исполнилось 70 лет, погиб в результате трагического несчастного случая. Мысли всех в клубе с его женой Эми, его тремя детьми, Дженнифер, Джеймсом и Элизабет, а также остальными членами семьи Берилсон.

Джон увлеченно рассказывал о предстоящем сезоне и своем видении будущего, и любой успех в дальнейшем будет в честь его памяти. Это станет его наследием.