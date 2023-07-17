Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Балтика» проявляет интерес к экс-вратарю сборной России

вчера, 23:27

Бывший вратарь сборной России Сослан Джанаев попал в сферу интересов «Балтики».

У игрока в начале июня истёк контракт с «Сочи». По информации источника, калининградский клуб также изучает возможность подписания голкипера костанайского «Тобола» Ивана Коновалова.

Джанаев играл за «Сочи» с лета 2019 года, проведя за команду в общей сложности 71 матч, в которых он пропустил 89 мячей и 23 раза сохранил ворота в неприкосновенности. На счету футболиста также 3 встречи за национальную команду.

У Коновалова в текущем сезоне 17 игр во всех турнирах за клуб из Казахстана, 17 пропущенных голов и 6 «сухих» поединков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Сассуоло» надеется сохранить Рожерио, на которого претендует «Спартак»
Сегодня, 01:09
Слухи«Зенит» подпишет Ераковича, которого пытался заполучить «Спартак»
Вчера, 23:59
Слухи«Спартак» далёк от соглашения с «Црвеной Звездой» по переходу Ераковича
Вчера, 21:18
Член совета директоров «Фенербахче»: «Слухи о переходе Вендела — ложь»
Вчера, 20:46
СлухиВендел может перейти в клуб из Бразилии или Турции
Вчера, 19:51
Сутормин ответил на вопрос о своём будущем
Вчера, 13:36
Все комментарии
sova147
sova147
сегодня в 00:07
Вратарь хороший, может помочь команде
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:43
Да ну...Свои лучше.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 