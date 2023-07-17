«Балтика» проявляет интерес к экс-вратарю сборной России

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вчера, 23:27

Бывший вратарь сборной России попал в сферу интересов «Балтики».

У игрока в начале июня истёк контракт с «Сочи». По информации источника, калининградский клуб также изучает возможность подписания голкипера костанайского «Тобола» Ивана Коновалова.

Джанаев играл за «Сочи» с лета 2019 года, проведя за команду в общей сложности 71 матч, в которых он пропустил 89 мячей и 23 раза сохранил ворота в неприкосновенности. На счету футболиста также 3 встречи за национальную команду.

У Коновалова в текущем сезоне 17 игр во всех турнирах за клуб из Казахстана, 17 пропущенных голов и 6 «сухих» поединков.