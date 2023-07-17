«Спартак» согласовал трансфер защитника «Црвены Звезды» Ераковича

«Спартак» договорился о переходе защитника «Црвены Звезды» и сборной Сербии Страхиньи Ераковича. Сумма трансфера составит 7 миллионов евро. Также сербская команда получит 10% от перепродажи игрока. 22-летний защитник подпишет контракт до июня 2026 с возможностью продления на год.
В минувшем сезоне Еракович провёл 47 матчей, отдал 2 результативные передачи и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает серба в 9 миллионов евро.
О какой любви идёт речь?
В шести играх одна карточка у защитника да он ангел, спросите у Ковтуна или бывших, туземских, армейских дровосеков....))
О какой любви идёт речь?
В шести играх одна карточка у защитника да он ангел, спросите у Ковтуна или бывших, туземских, армейских дровосеков....))
У Спартака были окна и погуще чем приобретения на 20 млн (Бонгонда,Медина,Еракович).
Набор запчастей вроде избыточный и неплохого качества, только удастся ли Абаскалю собрать из них толковую машину....посмотрим.
Рано ещё шапки кидать. У всех своё "время собирать и разбрасывать камни".
Думаю, Зенит в выжидательной позиции.
Судя по игре с ЦСКА…Семак решил застрять между 7-м и 11-м местом в таблице, что неминуемо заставит Медведева изменить цифры в стоимости состава в бОльшую сторону.
Он же "взрослый" менеджер....и понимает без гандикапа в стоимости состава обеспечивающего Семаку гегемонство - не обойтись.
А то что Абаскаль станет более вариативным в отличии от Семака - однозначно...
Я бы поступил конечно проще...позвал бы Карпина...латинскому карнавалу под под присмотром флегматичного Семака нужна встряска....
У Спартака были окна и погуще чем приобретения на 20 млн (Бонгонда,Медина,Еракович).
Набор запчастей вроде избыточный и неплохого качества, только удастся ли Абаскалю собрать из них толковую машину....посмотрим.
Рано ещё шапки кидать. У всех своё "время собирать и разбрасывать камни".
Думаю, Зенит в выжидательной позиции.
Судя по игре с ЦСКА…Семак решил застрять между 7-м и 11-м местом в таблице, что неминуемо заставит Медведева изменить цифры в стоимости состава в бОльшую сторону.
Он же "взрослый" менеджер....и понимает без гандикапа в стоимости состава обеспечивающего Семаку гегемонство - не обойтись.
А то что Абаскаль станет более вариативным в отличии от Семака - однозначно...
Я бы поступил конечно проще...позвал бы Карпина...латинскому карнавалу под под присмотром флегматичного Семака нужна встряска....