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«Спартак» согласовал трансфер защитника «Црвены Звезды» Ераковича

вчера, 09:23

«Спартак» договорился о переходе защитника «Црвены Звезды» и сборной Сербии Страхиньи Ераковича. Сумма трансфера составит 7 миллионов евро. Также сербская команда получит 10% от перепродажи игрока. 22-летний защитник подпишет контракт до июня 2026 с возможностью продления на год.

В минувшем сезоне Еракович провёл 47 матчей, отдал 2 результативные передачи и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает серба в 9 миллионов евро.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:35, ред.
Хорошая весть. Еракович - защитник достаточно
высокого уровня по меркам РПЛ.Очень качественный игрок.
Рядом с ним и другие оборонцы могут прибавить.
Литвинов, Джикия может меньше косячит станет.
А может, и Дуарте, наконец-то адаптируется в команде и
раскроется и обретёт уверенность с приходом Ераковича...
Сп62
Сп62 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:56
Школа это и ученики, и учителя. А сейчас ещё и деньги.
альсато
альсато ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 14:39
не бывает бесперспективных учеников-есть не квалифицированные учителя....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:26
А школа ,действительно бесперспективная . И не только спартаковская . Таковы реалии нашего футбола .
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:49
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 13:48
    Подтверждаем-опровергаем...Игра в дурака.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 13:32
    А разве Зенит до этого брал не составом? Там и игры то особо не было никогда. А потом классные игроки быстро сыграются
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 13:25, ред.
    Я еще раз пишу , что состав составом а игра на зеленом поле...посмотрим. Сначала бы оренбург с балтикой обыграть...)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 13:05
    Именно так. Не подстраиваться под них. а играть в свою игру. Федотов уже два раза подряд весной и сейчас показал как надо играть против них. Компактно, не давать зон свободных. Удачи Спартаку. Состав великолепный. Сейчас, или никогда!
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 12:58, ред.
    "Рано ещё шапки кидать. У всех своё "время собирать и разбрасывать камни".

    Замечательный пост!

    Да, шапки ещё на голове, просто раньше планировали "борьбу за золото" "своими силами" или в лучшем случае с незначительной, приобретенной декорацией, а сейчас хотя бы видно, что камни не поддельные, удастся ли Абаскалю их отшлифовать под своё ожерелье - покажет время, а пока строим гипотетические предположения из имеющихся активов.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 12:25, ред.
    Еще надо сделать Спартак коллективом и , что бы он играл каждую игру а не только с лидерами нашего чемпионата.
    А так вот например Месси был в ПСЖ и это не его команда , так и новые игроки подойдут ли они ...???
    Всем надо бороться с бразильским " гегемоном"...цска, локо , динамо, балтики...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 12:25, ред.
    Возможно потеря Вендела и Кузяева скажется на Семаке и он не будет принимать поздравления с выигранными матчами на 12-й минуте.

    У Спартака были окна и погуще чем приобретения на 20 млн (Бонгонда,Медина,Еракович).

    Набор запчастей вроде избыточный и неплохого качества, только удастся ли Абаскалю собрать из них толковую машину....посмотрим.

    Рано ещё шапки кидать. У всех своё "время собирать и разбрасывать камни".

    Думаю, Зенит в выжидательной позиции.

    Судя по игре с ЦСКА…Семак решил застрять между 7-м и 11-м местом в таблице, что неминуемо заставит Медведева изменить цифры в стоимости состава в бОльшую сторону.

    Он же "взрослый" менеджер....и понимает без гандикапа в стоимости состава обеспечивающего Семаку гегемонство - не обойтись.

    А то что Абаскаль станет более вариативным в отличии от Семака - однозначно...

    Я бы поступил конечно проще...позвал бы Карпина...латинскому карнавалу под под присмотром флегматичного Семака нужна встряска....
    Сп62
    Сп62
    вчера в 12:15, ред.
    Похоже, что новые и старые бразильские легионеры так заморочили головы газпровским чиновникам, что те не успели наложить вето на переход игрока из ЦЗ в Спартак. Растерялись что ли?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 11:58
    Спартак можно поздравить и удивится, как это Газпром допустил, ведь Газпром официальный спонсор ЦЗ. Ответка за Фернандеса? Теперь то состав Спартака точно не слабее Зенита. Пора опускать на землю "гегемона"
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ ДСА (раскрыть)
    вчера в 11:43
    Может не учли парочку другую чемоданов из кожи крокодила - от международной платежной системы поди отключили?))
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 11:40
    Сборник Сербии, даже не верится что он попадёт в Спартак!
    Это уже огромный плюсан.
    И если помечтать - закрепить защиту еще одним топчиком, то тогда можно будет говорить и о борьбе за золото!
    ДСА
    ДСА
    вчера в 11:38
    Выходит Спартак взял игрока подешевке, дешевле рыночной цены.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Готлиб (раскрыть)
    вчера в 11:36
    На 47 игр 8 карточек!
    О какой любви идёт речь?
    В шести играх одна карточка у защитника да он ангел, спросите у Ковтуна или бывших, туземских, армейских дровосеков....))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 11:09
    Игрок Сборной Сербии.....тогда ждем...)
    112910415
    112910415
    вчера в 10:43
    и это добрая весть
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 10:22
    Спартак всерьёз намерен ввести бой за второе место или всё таки решил потягаться с Зенитом.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86
    вчера в 10:13
    Посмотрим, что за паренёк. Надеюсь, новый Видич едет к нам.
    альсато
    альсато ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 10:13
    Леха, да точно, точно!...и точно то, что Спартак (в погоне за результатом) махнул рукой на свою школу (как на бесперспективную)
    Сварожич
    Сварожич
    вчера в 10:04
    Немного напрягает слово "согласовал".... приятнее было бы прочитать подписали.
    Готлиб
    Готлиб
    вчера в 10:03
    Любит собирвть жёлтые карточки, судя по статистике.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 09:39, ред.
    Это точно ? Или бабушка ещё на двое сказала ?
    Гость
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