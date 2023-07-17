«Спартак» согласовал трансфер защитника «Црвены Звезды» Ераковича

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вчера, 09:23

«Спартак» договорился о переходе защитника «Црвены Звезды» и сборной Сербии . Сумма трансфера составит 7 миллионов евро. Также сербская команда получит 10% от перепродажи игрока. 22-летний защитник подпишет контракт до июня 2026 с возможностью продления на год.

В минувшем сезоне Еракович провёл 47 матчей, отдал 2 результативные передачи и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает серба в 9 миллионов евро.