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ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Рэшфордом

Все комментарии
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qz5e8azrfkq2
вчера в 21:18
Решение выглядит правильными и вполне логичным
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:49
Это уже не новость
Однако Рэшфорду повезло с клубом
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:48
Судя по по последнему сезону Маркусом - решение логично и правильно.
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