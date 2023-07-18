«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Рэшфордом

Нападающий Маркус Рэшфорд подписал новое соглашение с «Манчестер Юнайтед».
Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.
В прошлом сезоне форвард забил 30 голов и сделал 11 результативных передач в 56 матчах во всех турнирах.
Нападающий Маркус Рэшфорд подписал новое соглашение с «Манчестер Юнайтед».
Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.
В прошлом сезоне форвард забил 30 голов и сделал 11 результативных передач в 56 матчах во всех турнирах.
Однако Рэшфорду повезло с клубом
Однако Рэшфорду повезло с клубом