«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Рэшфордом

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вчера, 19:36

Нападающий подписал новое соглашение с «Манчестер Юнайтед».

Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

В прошлом сезоне форвард забил 30 голов и сделал 11 результативных передач в 56 матчах во всех турнирах.