Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2023/2024

Главный тренер «Ариса» — о Кокорине: «Хочется верить, что Саша вернётся»

вчера, 18:55

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался на тему возможного возвращения нападающего Александра Кокорина в команду.

Наш владелец клуба на связи с Кокориным. Посмотрим, как пойдёт. Пускай пройдёт первый подготовительный период. Как я слышал, Саша очень хорошо себя там показывает, находится в отличной форме. Радует, что мы внесли вклад в то, что он приехал в таком состоянии. С другой стороны, хочется видеть его в своих рядах. Трансферное окно закрывается 15 сентября у нас, будем ждать. Есть ли запасные варианты? Придётся мне тогда бутсы надеть, буду Кокорина заменять (смеётся). Хочется верить, что Саша вернётся. И футболист, и человек крутой.

В прошлом сезоне россиянин выступал за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины», став лучшим футболистом чемпионата Кипра.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиРэшфорд продлит соглашение с «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 11:21
СлухиКуадрадо подпишет контракт с «Интером»
Вчера, 09:41
«Всегда есть желание быть чемпионом». Мостовой — о карьере в «Зените»
16 июля
ОфициальноТадич ушёл из «Аякса»
14 июля
ОфициальноНиколай Обольский стал игроком «Ибицы»
14 июля
ОфициальноОбольский покинул испанский клуб «Культурал Леонеса»
14 июля
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:02
Хоть где то Сашу ждут.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 