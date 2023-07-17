Главный тренер «Ариса» — о Кокорине: «Хочется верить, что Саша вернётся»

Главный тренер кипрского «Ариса» высказался на тему возможного возвращения нападающего в команду.

Наш владелец клуба на связи с Кокориным. Посмотрим, как пойдёт. Пускай пройдёт первый подготовительный период. Как я слышал, Саша очень хорошо себя там показывает, находится в отличной форме. Радует, что мы внесли вклад в то, что он приехал в таком состоянии. С другой стороны, хочется видеть его в своих рядах. Трансферное окно закрывается 15 сентября у нас, будем ждать. Есть ли запасные варианты? Придётся мне тогда бутсы надеть, буду Кокорина заменять (смеётся). Хочется верить, что Саша вернётся. И футболист, и человек крутой.