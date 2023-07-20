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Тренер «Интер Майами»: «Месси стало гораздо легче, он избавился от груза»

сегодня, 10:30

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино оценил состояние нападающего Лионеля Месси, а также высказался на тему возможного дебюта аргентинца и полузащитника Серхио Бускетса в матче Кубка Лиги с мексиканским «Крус Асуль» 21 июля.

Специалист работал с форвардом в «Барселоне» и сборной Аргентины.

Я вижу, что у него такое же желание, как и всегда, но теперь ему гораздо легче после всего, что произошло со сборной Аргентины в последние годы. Это был очень большой груз, который на нём висел, он хотел его снять как можно скорее. Избавление от тяжести трансформировало его каждый день.

Я не исключаю дебюта Лео в пятницу, но мне нужно увидеть его на ещё одной тренировке, а также посмотреть, как он себя чувствует, это же касается и Бускетса. Мы можем ожидать их появления, но я не хочу спешить об этом говорить.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:08
пора с удовольствием поработать
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:56
Посмотрим,что покажет в первой игре за Интер Майами
abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 11:52
То что у него деньги были не на первом месте, это он показал тем, что не перешёл в Аравию.... ...браво Месси, Браво мастер, браво Гений.
Futurista
Futurista ответ Василий Иванов 1 (раскрыть)
сегодня в 11:44
Сбросил лишний вес)...
Конь 46
Конь 46 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 11:16
Не просто надоела, а насточертела! Ушёл и ушёл - так нет! Каждый день: Месси то, Месси это... ещё и Роналду туда же! Ушло их время и пора о других писать.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:08
Похоже игроки растренированы, дебют могут и отложить.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 11:00
Покакал?
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:58
Деньги были его грузом на первом плане, Катарцы и так купили ему чм за переход в Псж.
Конь 46
Конь 46
сегодня в 10:55
Неужели долго облегчиться не мог?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:51, ред.
От какого груза, от денежной зависимости ?!
Так это же вроде патология , она не лечится !?! ))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:45
Только бы в Барселону не вернулся
Сейчас все будут завышать качество его игры.
Хотя он, как и прежде, ходит пешком
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:40
Эта тема уже давно надоела.
А ведь с них будут требовать игры
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