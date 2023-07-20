Тренер «Интер Майами»: «Месси стало гораздо легче, он избавился от груза»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино оценил состояние нападающего Лионеля Месси, а также высказался на тему возможного дебюта аргентинца и полузащитника Серхио Бускетса в матче Кубка Лиги с мексиканским «Крус Асуль» 21 июля.
Специалист работал с форвардом в «Барселоне» и сборной Аргентины.
Я вижу, что у него такое же желание, как и всегда, но теперь ему гораздо легче после всего, что произошло со сборной Аргентины в последние годы. Это был очень большой груз, который на нём висел, он хотел его снять как можно скорее. Избавление от тяжести трансформировало его каждый день.
Я не исключаю дебюта Лео в пятницу, но мне нужно увидеть его на ещё одной тренировке, а также посмотреть, как он себя чувствует, это же касается и Бускетса. Мы можем ожидать их появления, но я не хочу спешить об этом говорить.
Так это же вроде патология , она не лечится !?! ))
Так это же вроде патология , она не лечится !?! ))
Сейчас все будут завышать качество его игры.
Хотя он, как и прежде, ходит пешком
Сейчас все будут завышать качество его игры.
Хотя он, как и прежде, ходит пешком
А ведь с них будут требовать игры
А ведь с них будут требовать игры