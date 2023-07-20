Тренер «Интер Майами»: «Месси стало гораздо легче, он избавился от груза»

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сегодня, 10:30

Главный тренер «Интер Майами» оценил состояние нападающего , а также высказался на тему возможного дебюта аргентинца и полузащитника в матче Кубка Лиги с мексиканским «Крус Асуль» 21 июля.

Специалист работал с форвардом в «Барселоне» и сборной Аргентины.