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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Роналду: «Я открыл путь для перехода в чемпионат Саудовской Аравии»

сегодня, 09:15

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своём переходе в чемпионат Саудовской Аравии.

Меня критиковали за то, что я перешел в лигу Саудовской Аравии, но что теперь произошло? Я открыл путь... И теперь все игроки переходят сюда.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:34
У гея-нарцисса совсем кукуха поехала, кем он себя возомнил?
альсато
альсато
сегодня в 12:09
еще один Колумб нашелся)))))))
Elliada
Elliada
сегодня в 11:45
Это шейхи открыли свои кошельки, а Роналду обычный гастарбайтер. Опозорился во всех турнирах, но делает вид, что победил.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:44
Не ты открыл а нефтидоллары
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 11:29
Компас у "Колумба" явно сломался... Причём давно... Вот и зарулил в Южную Африку... Хе..
shlomo
shlomo
сегодня в 11:03
Так сказать, протоптал тропинку к денежкам...:))))
leks19
leks19
сегодня в 10:48
Ты путь в свой задний проход забыл закрыть)))Открыватель блин....
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:21
Отчасти прав.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:05
Я с него угораю. Первопроходец блин. Умереть от скромности ему никак не грозит...
abuefftagir
abuefftagir ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 10:04
Моисеев о
112910415
112910415
сегодня в 09:41
великий прав, однозначно !
у всякого кривого пути есть свой первооткрыватель и первопроходец !
ОПС
ОПС
сегодня в 09:39
Не ты открыл путь, а пошел на денежный маяк. Сам то поди даже не знал где находится Саудовская Аравия.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:25
Не больше ,не меньше - новый Моисей!)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:21
Хвастун-он и в СА хвастун.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 09:20
Почти все футболисты, все богачи высокомерны, и мы ничтожество в их глазах. Просто кто-то лучше это скрывает, кто-то (Рон) хуже. Поэтому не стоит тут писать про высокомерие, все они одинаковые
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:16
Это арабские миллиарды открыли путь в Саудовскую Аравию.
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