Роналду: «Я открыл путь для перехода в чемпионат Саудовской Аравии»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своём переходе в чемпионат Саудовской Аравии.
Меня критиковали за то, что я перешел в лигу Саудовской Аравии, но что теперь произошло? Я открыл путь... И теперь все игроки переходят сюда.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своём переходе в чемпионат Саудовской Аравии.
Меня критиковали за то, что я перешел в лигу Саудовской Аравии, но что теперь произошло? Я открыл путь... И теперь все игроки переходят сюда.
у всякого кривого пути есть свой первооткрыватель и первопроходец !
у всякого кривого пути есть свой первооткрыватель и первопроходец !