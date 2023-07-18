Роналду: «Я не вернусь в европейский футбол, его уровень упал»

Нападающий «Аль-Насра» заявил, что не вернётся в европейский футбол.

Я не вернусь в европейский футбол, эта дверь для меня закрыта. Мне 38 лет, к тому же уровень европейского футбола очень упал. Единственная достойная лига — это АПЛ , она опережает все остальные.