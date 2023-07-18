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Роналду: «Я не вернусь в европейский футбол, его уровень упал»

сегодня, 08:47

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не вернётся в европейский футбол.

Я не вернусь в европейский футбол, эта дверь для меня закрыта. Мне 38 лет, к тому же уровень европейского футбола очень упал. Единственная достойная лига — это АПЛ, она опережает все остальные.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:23
Понятливый ты наш. Там не только один дом Месси. Там много домов. Значит, такие законы, что можно жить, но нельзя летать. Не думаю, что над Рублевкой тоже летают.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 16:16
На кого бросаешь, кормилец! Вернись, мы все простим!
Futurista
Futurista ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 16:14, ред.
"Месси живет на территории природного парка Гарраф в муниципалитете Гава"...ясно-понятно...самолетам летать нельзя, а Месси жить можно на территории природного парка)...дс пусть живет конечно...он там не один...бабло рулит...выбирай что хочешь...
Capral
Capral ответ Estiva (раскрыть)
сегодня в 15:45, ред.
А итог- пять поражений из шести. Очень хорошо проявили...
Я про итальянский футбол- в целом.
Estiva
Estiva ответ myst5 (раскрыть)
сегодня в 15:44
команды серии А отлично себя проявили, в том числе и в проигранных финалах во всех были не хуже, а то и лучше соперников.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 15:27
Ну хорошо, хотябы, что ты признал в нём выдающегося футболиста. А если бы нет- как бы он это пережил? Даже не представляю...
Incredulous
Incredulous
сегодня в 14:34
Вчера Сельта показала уровень европейского футбола по отношению к арабскому.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:04
Лукавит португалец, но лукавит так бесхитростно и примитивно, что вся его неприятная натура вылезает наружу. Не вернётся он в Европу не потому, что уровень футбола упал, а потому, что ТАМ он никому не нужен. И он это прекрасно осознаёт. Все мы были свидетелями, как перед переездом в СА он последние сезон - два обивал все углы, пытаясь пристроиться в какой-либо клуб, но везде получал от ворот поворот. С чего бы ? Ответ для меня очевиден: склочная натура, которая портит атмосферу в команде. Очевиден не только для меня. Все тренеры это осознали, потому и игнорировали португальца.
И вот теперь Роналду позиционирует себя пушистым котёнком - уровень футбола, видите ли, упал, а то бы он вернулся и показал всем, чего он стОит.
Футболист выдающийся, но как человек - неприятный. В чём я не сомневаюсь, так это в том, что он позёр, что ещё хуже.
myst5
myst5
сегодня в 14:00
Ну а что он прав. Кроме АПл . И реала с Баварией нет больше футбола
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 13:40
Островной)
Capral
Capral
сегодня в 13:25
Elliada.
Я с вами не общался раньше, не имею желания общаться и сейчас.
Я привык верить официальным лицам, мнение которых, я конкретно предоставил. А припискам российских журналюг- я давно не доверяю.

Считать меня хейтером Месси или нет- ваше право- я не обижусь.
Я очень много раз бывал в Барселоне и знаю больше вас.
Будьте здоровы.
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 13:21
Ну так он же, конкретно, выделил АПЛ- как единственную футбольную европейскую лигу- достойную уважения.
Elliada
Elliada
сегодня в 13:20
Capral, мне хватило 2 минуты, чтобы найти информацию, почему самолетам нельзя летать над домом Месси. Оказалось, Месси здесь не при чем.

Причина проста: Месси живет на территории природного парка Гарраф в муниципалитете Гава, что в 25 км от Барселоны. Прилетающие в Эль-Прат самолеты обязаны давать небольшой крюк согласно природоохранному законодательству Испании.

Это закон Испании запрещает летать самолетам, а не лично Месси. Вы либо не владеете информацией и делаете соответствующий вывод, либо испытываете неприязнь к Месси. Я склоняюсь ко второму выводу. Беспристрастный человек в начале выяснил бы правду, перед тем, как обвинять Месси. Поэтому разговор окончен. Теперь я знаю, что вы хейтер Месси. Удачи.
adekvat
adekvat
сегодня в 13:19
АПЛ это не европейский футбол?
Capral
Capral
сегодня в 13:07, ред.
Elliada.
Так считает Хавьер Санчес-Прието-босс бюджетной авиакомпании Vueling Airlines, которая базируется в столице Каталонии.
Найдите в интернете. И еще, есть люди- считающее также. Всех не помню, но найти в инете можно...
Elliada
Elliada
сегодня в 12:59
Capral, от вас. Вы заговорили о полетах. Я не понимаю, почему Месси плохой из-за запрета полетов над его домом. Объяснения будут или просто его нет?
Capral
Capral
сегодня в 12:46
Ни слова от кого?
Elliada
Elliada
сегодня в 12:45
Capral, про запрет полетов ни слова, поэтому не понимаю упреки в сторону Месси.
Capral
Capral ответ Пиночет58 (раскрыть)
сегодня в 12:44
Да, говорил и говорю. Ну, и???
Capral
Capral
сегодня в 12:43
Elliada.
Я давно пишу, что кому-то было выгодно столкнуть двух великих футболистов. Дело дошло до того, что отдельные "знатоки" от футбола опустились до того, что стали искать интимные подробности в личной жизни Рона и дошли до того, что обвинили его в 2астии. Не понимаю, какое это имеет отношение к футболу, но видимо, кому-то, это очень нужно.

Я никогда не поднимал вопрос о человеческих качествах обоих футболитов. Говорю, только об их игровых талантах.
Пиночет58
Пиночет58 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:39
*Мне достоверно известно, что Месси, фактически, запретил самолетам летать над его домом в Барселоне*, не мои слова.
Elliada
Elliada
сегодня в 12:38
Capral, ну так объясните, чтобы была понятна ваша точка зрения? А то в каждой новости о Месси всё время про запрет полетов.

Ну а фанаты Роналду обливают помоями Месси. Ну тут он реально бред сказал. Он хотел остаться в Европе, даже агента своего уволил, который не нашел ему клуб в Европе. А теперь он выставляет всё в лучшем для себя свете.
Capral
Capral ответ Пиночет58 (раскрыть)
сегодня в 12:37, ред.
Он не запрещал, он просто пригрозил, в случае нарушения тишины и спокойствия судебными исками.
Найдите в интернете статью об этом. Свою кузину- я вам не навязываю.
Пиночет58
Пиночет58 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:36
Месси хотя бы не пытался заставить молчать овец,как крестина ,которые ему спать в Англии мешали,как он теперь а Аравии с верблюдами справляется.🤦
Capral
Capral
сегодня в 12:34, ред.
Elliada.
Если вы не владеете вопросом, живя в России- лучше эту тему и не поднимать. Я не знаю вас, не читаю, возможно, вы неплохо понимаете футбол, анализируете и тд., возможно, но не касайтесь темы, которой не владеете. Надеюсь без обид.

p.s.Я давно заметил, что фанаты Месси очень любят обливать помоями Рона. До сих пор не понимаю, кому это нужно и зачем...
Пиночет58
Пиночет58 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:32
Гос авиалинии он запретить никак не мог,а летающие частные самолёты вполне допускаю,которые могли надоедать. И да,называть слова кузины, работающей где-то в структуре Барсы,достоверной информацией, как-то и не очень.
Elliada
Elliada
сегодня в 12:28
Зашел почитать комментарии. Capral, как всегда, жалуется на запрет самолетам летать над домом Месси и по этому факту он делает вывод, что Месси хуже Роналду. Уважаемый, товарищ из Германии, что такого, если самолетам нужно будет облететь несколько метров?
FenixSL
FenixSL ответ Dima salev (раскрыть)
сегодня в 12:28
то есть про АПЛ он не прав?
Capral
Capral ответ Пиночет58 (раскрыть)
сегодня в 12:20, ред.
Мне достоверно известно, что Месси, фактически, запретил самолетам летать над его домом в Барселоне, в противном случае- он обещал судиться...
Моя кузина, несколько лет работала в структуре фк., клуба Барселона. Хотя- это общеизвестный факт.
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 12:18
Значит, я неправильно Вас понял, прошу меня извинить.
Что мне в Вас нравится, так это, Ваша сговорчивость и желание идти на компромисс!!! Это и отличает, человека интеллигентного, и культурного!!!
Жму руку!!!
Гость
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