Роналду: «Я не вернусь в европейский футбол, его уровень упал»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не вернётся в европейский футбол.
Я не вернусь в европейский футбол, эта дверь для меня закрыта. Мне 38 лет, к тому же уровень европейского футбола очень упал. Единственная достойная лига — это АПЛ, она опережает все остальные.
Я про итальянский футбол- в целом.
Я про итальянский футбол- в целом.
И вот теперь Роналду позиционирует себя пушистым котёнком - уровень футбола, видите ли, упал, а то бы он вернулся и показал всем, чего он стОит.
Футболист выдающийся, но как человек - неприятный. В чём я не сомневаюсь, так это в том, что он позёр, что ещё хуже.
И вот теперь Роналду позиционирует себя пушистым котёнком - уровень футбола, видите ли, упал, а то бы он вернулся и показал всем, чего он стОит.
Футболист выдающийся, но как человек - неприятный. В чём я не сомневаюсь, так это в том, что он позёр, что ещё хуже.
Я с вами не общался раньше, не имею желания общаться и сейчас.
Я привык верить официальным лицам, мнение которых, я конкретно предоставил. А припискам российских журналюг- я давно не доверяю.
Считать меня хейтером Месси или нет- ваше право- я не обижусь.
Я очень много раз бывал в Барселоне и знаю больше вас.
Будьте здоровы.
Я с вами не общался раньше, не имею желания общаться и сейчас.
Я привык верить официальным лицам, мнение которых, я конкретно предоставил. А припискам российских журналюг- я давно не доверяю.
Считать меня хейтером Месси или нет- ваше право- я не обижусь.
Я очень много раз бывал в Барселоне и знаю больше вас.
Будьте здоровы.
Причина проста: Месси живет на территории природного парка Гарраф в муниципалитете Гава, что в 25 км от Барселоны. Прилетающие в Эль-Прат самолеты обязаны давать небольшой крюк согласно природоохранному законодательству Испании.
Это закон Испании запрещает летать самолетам, а не лично Месси. Вы либо не владеете информацией и делаете соответствующий вывод, либо испытываете неприязнь к Месси. Я склоняюсь ко второму выводу. Беспристрастный человек в начале выяснил бы правду, перед тем, как обвинять Месси. Поэтому разговор окончен. Теперь я знаю, что вы хейтер Месси. Удачи.
Причина проста: Месси живет на территории природного парка Гарраф в муниципалитете Гава, что в 25 км от Барселоны. Прилетающие в Эль-Прат самолеты обязаны давать небольшой крюк согласно природоохранному законодательству Испании.
Это закон Испании запрещает летать самолетам, а не лично Месси. Вы либо не владеете информацией и делаете соответствующий вывод, либо испытываете неприязнь к Месси. Я склоняюсь ко второму выводу. Беспристрастный человек в начале выяснил бы правду, перед тем, как обвинять Месси. Поэтому разговор окончен. Теперь я знаю, что вы хейтер Месси. Удачи.
Так считает Хавьер Санчес-Прието-босс бюджетной авиакомпании Vueling Airlines, которая базируется в столице Каталонии.
Найдите в интернете. И еще, есть люди- считающее также. Всех не помню, но найти в инете можно...
Так считает Хавьер Санчес-Прието-босс бюджетной авиакомпании Vueling Airlines, которая базируется в столице Каталонии.
Найдите в интернете. И еще, есть люди- считающее также. Всех не помню, но найти в инете можно...
Я давно пишу, что кому-то было выгодно столкнуть двух великих футболистов. Дело дошло до того, что отдельные "знатоки" от футбола опустились до того, что стали искать интимные подробности в личной жизни Рона и дошли до того, что обвинили его в 2астии. Не понимаю, какое это имеет отношение к футболу, но видимо, кому-то, это очень нужно.
Я никогда не поднимал вопрос о человеческих качествах обоих футболитов. Говорю, только об их игровых талантах.
Я давно пишу, что кому-то было выгодно столкнуть двух великих футболистов. Дело дошло до того, что отдельные "знатоки" от футбола опустились до того, что стали искать интимные подробности в личной жизни Рона и дошли до того, что обвинили его в 2астии. Не понимаю, какое это имеет отношение к футболу, но видимо, кому-то, это очень нужно.
Я никогда не поднимал вопрос о человеческих качествах обоих футболитов. Говорю, только об их игровых талантах.
Ну а фанаты Роналду обливают помоями Месси. Ну тут он реально бред сказал. Он хотел остаться в Европе, даже агента своего уволил, который не нашел ему клуб в Европе. А теперь он выставляет всё в лучшем для себя свете.
Ну а фанаты Роналду обливают помоями Месси. Ну тут он реально бред сказал. Он хотел остаться в Европе, даже агента своего уволил, который не нашел ему клуб в Европе. А теперь он выставляет всё в лучшем для себя свете.
Найдите в интернете статью об этом. Свою кузину- я вам не навязываю.
Найдите в интернете статью об этом. Свою кузину- я вам не навязываю.
Если вы не владеете вопросом, живя в России- лучше эту тему и не поднимать. Я не знаю вас, не читаю, возможно, вы неплохо понимаете футбол, анализируете и тд., возможно, но не касайтесь темы, которой не владеете. Надеюсь без обид.
p.s.Я давно заметил, что фанаты Месси очень любят обливать помоями Рона. До сих пор не понимаю, кому это нужно и зачем...
Если вы не владеете вопросом, живя в России- лучше эту тему и не поднимать. Я не знаю вас, не читаю, возможно, вы неплохо понимаете футбол, анализируете и тд., возможно, но не касайтесь темы, которой не владеете. Надеюсь без обид.
p.s.Я давно заметил, что фанаты Месси очень любят обливать помоями Рона. До сих пор не понимаю, кому это нужно и зачем...
Моя кузина, несколько лет работала в структуре фк., клуба Барселона. Хотя- это общеизвестный факт.
Моя кузина, несколько лет работала в структуре фк., клуба Барселона. Хотя- это общеизвестный факт.
Что мне в Вас нравится, так это, Ваша сговорчивость и желание идти на компромисс!!! Это и отличает, человека интеллигентного, и культурного!!!
Жму руку!!!
Что мне в Вас нравится, так это, Ваша сговорчивость и желание идти на компромисс!!! Это и отличает, человека интеллигентного, и культурного!!!
Жму руку!!!