«Спартак» представил новую форму на сезон 2023/24

Пресс-служба «Спартака» опубликовала фотографии новой формы на сезон 2023/24.

Впервые за много лет мы начинаем сезон в экипировке от нового производителя. Форма предоставлена техническим партнером «Спартака» — онлайн-платформой Wildberries.

Домашний комплект выполнен в классическом спартаковском стиле с белой полосой на груди и с белыми вставками на рукавах. Белые воротник и окантовка на рукавах, наоборот, имеют красную полосу. Дизайн гостевой формы нестандартен: белая майка имеет большую красную вставку на груди.

Кроме того, в этом сезоне у «Спартака» будет особенный третий комплект формы, но о нем мы расскажем позднее.