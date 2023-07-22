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«Спартак» представил новую форму на сезон 2023/24

сегодня, 19:04

Пресс-служба «Спартака» опубликовала фотографии новой формы на сезон 2023/24.

Впервые за много лет мы начинаем сезон в экипировке от нового производителя. Форма предоставлена техническим партнером «Спартака» — онлайн-платформой Wildberries.

Домашний комплект выполнен в классическом спартаковском стиле с белой полосой на груди и с белыми вставками на рукавах. Белые воротник и окантовка на рукавах, наоборот, имеют красную полосу. Дизайн гостевой формы нестандартен: белая майка имеет большую красную вставку на груди.

Кроме того, в этом сезоне у «Спартака» будет особенный третий комплект формы, но о нем мы расскажем позднее.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 19:52
Рекламой пестрит, и белая неудачная. Ну как говорится на вкус и цвет...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 19:38
И то верно...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:29
Главное не форма , а содержание - ждём побед!
Гость
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