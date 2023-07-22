«Ахмат» дома проиграл «Крыльям Советов».

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сегодня, 22:05

«Ахмат» проиграл «Крыльям Советов» (1:2) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 13-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Крыльев» Бенхамин Гарре. На 85-й минуте полузащитник Сергей Бабкин удвоил преимущество самарского клуба. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов сократил отставание, реализовав пенальти.