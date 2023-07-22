«Ахмат» дома проиграл «Крыльям Советов».

«Ахмат» проиграл «Крыльям Советов» (1:2) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 13-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Крыльев» Бенхамин Гарре. На 85-й минуте полузащитник Сергей Бабкин удвоил преимущество самарского клуба. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов сократил отставание, реализовав пенальти.
В следующем туре «Ахмат» сыграет против ЦСКА, а «Крылья Советов» встретятся с «Динамо».
Теперь по матчу: результат, на мой взгляд, более чем справедливый - Самара была лучше, пенка заслуженная.
Всех болел КС с качественным стартом сезона!
Теперь по матчу: результат, на мой взгляд, более чем справедливый - Самара была лучше, пенка заслуженная.
Всех болел КС с качественным стартом сезона!
Мои поздравления болельщикам Крылышек с заслуженной Победой ! Матч оказался совершенно другим, нежели я себе его представлял. За подопечных Игоря Осинькина очень рад . Парни просто молодцы, невзирая на то что каждый год команда лишается своих лидеров, но постоянно выходит из этого положения очень достойно. В чём я вижу заслугу его главного тренера Осинькина. По большому счёту это один из лучших главных тренеров российского футбола . Ну а команда хозяев поля Ахмат в сегодняшнем матче выглядела очень не убедительно, складывалось такое ощущение что команда не успела восстановиться после прошлого сезона и была под большими нагрузками . Правда сказалось и отсутствие многих игроков, но сам факт что команда физически во втором тайме сильно подсела и пропущенные мячи тому яркое подтверждение. Тот момент когда атака Крылышек делала что хотела в штрафной Ахмата. Два красивых мяча Крылышек сделали этот матч и стали победными для команды гостей. Думаю эти два мяча войдут в список лучших мячей месяца уж точно. Ну а болельщикам Ахмата не отчаиваться, сезон только начался, всё будет хорошо. Удачи обеим командам !
Всем Добра !
Мои поздравления болельщикам Крылышек с заслуженной Победой ! Матч оказался совершенно другим, нежели я себе его представлял. За подопечных Игоря Осинькина очень рад . Парни просто молодцы, невзирая на то что каждый год команда лишается своих лидеров, но постоянно выходит из этого положения очень достойно. В чём я вижу заслугу его главного тренера Осинькина. По большому счёту это один из лучших главных тренеров российского футбола . Ну а команда хозяев поля Ахмат в сегодняшнем матче выглядела очень не убедительно, складывалось такое ощущение что команда не успела восстановиться после прошлого сезона и была под большими нагрузками . Правда сказалось и отсутствие многих игроков, но сам факт что команда физически во втором тайме сильно подсела и пропущенные мячи тому яркое подтверждение. Тот момент когда атака Крылышек делала что хотела в штрафной Ахмата. Два красивых мяча Крылышек сделали этот матч и стали победными для команды гостей. Думаю эти два мяча войдут в список лучших мячей месяца уж точно. Ну а болельщикам Ахмата не отчаиваться, сезон только начался, всё будет хорошо. Удачи обеим командам !
Всем Добра !