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«Ахмат» дома проиграл «Крыльям Советов»

сегодня, 22:05
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Ахмат» проиграл «Крыльям Советов» (1:2) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 13-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Крыльев» Бенхамин Гарре. На 85-й минуте полузащитник Сергей Бабкин удвоил преимущество самарского клуба. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов сократил отставание, реализовав пенальти.

В следующем туре «Ахмат» сыграет против ЦСКА, а «Крылья Советов» встретятся с «Динамо».

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Все комментарии
Nigmann
Nigmann ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 23:03
Типун вам на язык !
Nigmann
Nigmann ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 22:59
А что не 5:0 ? Не слишком ли вы самоуверенны ? Это вам не Химки .
Василий 50
Василий 50
сегодня в 22:38
Проиграли по делу
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:35
«Ахмат» дома проиграл «Крыльям Советов».
Мои поздравления болельщикам Крылышек с заслуженной Победой ! Матч оказался совершенно другим, нежели я себе его представлял. За подопечных Игоря Осинькина очень рад . Парни просто молодцы, невзирая на то что каждый год команда лишается своих лидеров, но постоянно выходит из этого положения очень достойно. В чём я вижу заслугу его главного тренера Осинькина. По большому счёту это один из лучших главных тренеров российского футбола . Ну а команда хозяев поля Ахмат в сегодняшнем матче выглядела очень не убедительно, складывалось такое ощущение что команда не успела восстановиться после прошлого сезона и была под большими нагрузками . Правда сказалось и отсутствие многих игроков, но сам факт что команда физически во втором тайме сильно подсела и пропущенные мячи тому яркое подтверждение. Тот момент когда атака Крылышек делала что хотела в штрафной Ахмата. Два красивых мяча Крылышек сделали этот матч и стали победными для команды гостей. Думаю эти два мяча войдут в список лучших мячей месяца уж точно. Ну а болельщикам Ахмата не отчаиваться, сезон только начался, всё будет хорошо. Удачи обеим командам !
Всем Добра !
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:34
Тур букмекеров....
Надоть посмотреть, что у нас в КП творится...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:30
РПЛ, первый тур - пять игр, четыре сенсации! Будет интересно в этом сезоне!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:14
Крылышки удивили и порадовали...
Kolenok
Kolenok
сегодня в 22:12
Физика у Ахмата слабая,чуть живые во втором тайме.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:12, ред.
Очень рад за крылышек. Они провели очень хороший прошлый сезон, в котором удача была не на их стороне. Надеюсь, этот сезон будет иным. Не фанат этого клуба, но желаю им очень больших успехов, т.к. они показывают очень красивую и качественную игру.
Теперь по матчу: результат, на мой взгляд, более чем справедливый - Самара была лучше, пенка заслуженная.
Всех болел КС с качественным стартом сезона!
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 22:11
Два прекрасных гола Крыльев на дриблинге и индивидуальных действиях. Похоже, один из них будет голом тура, может даже и месяца. Ахмат неприятно удивил, я ожидал 3:0, а не 1:2. Пенка в дополнительном времени чистая, судья даже особо не ошибался в решениях, что удивительно для РПЛ. Ахмат играл жестко, совсем короткая скамейка запасных Крыльев уменьшалась по ходу матча, две замены по травме. Крылья взяли важные три очка, но с проблемами с составом они будут терять очки в ближайших матчах. Может, даже выпустят второй состав на Кубок. Крылья, с победой, обоим командам удачи.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 22:10
Самару с победой! У Ахмата видать большие проблемы с составом,много травмированных,даже усилить игру заменой,кроме Агаларова некем.
sova147
sova147
сегодня в 22:08
Результаты Первого тура совсем не предсказуемы!
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