«Локомотив» ушёл от поражения в матче против «Рубина»

«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 3-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. На 23-й минуте защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сравнял счёт. На 58-й минуте нападающий Джоэль Фамейе снова вывел «Рубин» вперёд. На 88-й минуте форвард «Локомотива» Вильсон Изидор сравнял счёт.
В следующем матче «Локомотив» сыграет против «Факела», а «Рубин» встретится с «Оренбургом».
Ну а так что, лишь с помощью ошибки Юрия Дюпина Локо сумел добыть ничью сегодня, хотя во втором тайме хозяева смотрелись гораздо лучше Рубина, которому хватило очередного косяка со стороны Фассона, чтобы вновь выйти вперед. Гости точно должны быть довольны ничьей, тогда как паровозики с такой игрой вполне могли бы претендовать на победу.
Пи.Си. Рубин сохранит прописку, видно, что готовились основательно к сезону. У Локо неожиданно провалился центр полузащиты, в обороне были проблемы и в прошлом сезоне, проблемную позицию ЦЗ в межсезонье не удалось решить. Дзюба был даже не нулевой сегодня, а скорее минусовой
Ну а так что, лишь с помощью ошибки Юрия Дюпина Локо сумел добыть ничью сегодня, хотя во втором тайме хозяева смотрелись гораздо лучше Рубина, которому хватило очередного косяка со стороны Фассона, чтобы вновь выйти вперед. Гости точно должны быть довольны ничьей, тогда как паровозики с такой игрой вполне могли бы претендовать на победу.
Пи.Си. Рубин сохранит прописку, видно, что готовились основательно к сезону. У Локо неожиданно провалился центр полузащиты, в обороне были проблемы и в прошлом сезоне, проблемную позицию ЦЗ в межсезонье не удалось решить. Дзюба был даже не нулевой сегодня, а скорее минусовой
Неожиданно приятно удивил Рубин. Вроде только что вернулись из ФНЛ, а такое ощущение, что прошлый сезон играли в Высшей лиге. Интересный футбол ставит Рахимов, и новички в Рубине пришлись ко двору.
Счёт мог так и остаться 2-1 в пользу казанцев, но ошибка Дюпина решила исход встречи. Зачем-то дёрнулся вперёд - в итоге не самый опасный удар Изидора улетел ему за шиворот. Обидная потеря очков для Рубина.
Неожиданно приятно удивил Рубин. Вроде только что вернулись из ФНЛ, а такое ощущение, что прошлый сезон играли в Высшей лиге. Интересный футбол ставит Рахимов, и новички в Рубине пришлись ко двору.
Счёт мог так и остаться 2-1 в пользу казанцев, но ошибка Дюпина решила исход встречи. Зачем-то дёрнулся вперёд - в итоге не самый опасный удар Изидора улетел ему за шиворот. Обидная потеря очков для Рубина.