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«Локомотив» ушёл от поражения в матче против «Рубина»

сегодня, 19:25
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 3-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. На 23-й минуте защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сравнял счёт. На 58-й минуте нападающий Джоэль Фамейе снова вывел «Рубин» вперёд. На 88-й минуте форвард «Локомотива» Вильсон Изидор сравнял счёт.

В следующем матче «Локомотив» сыграет против «Факела», а «Рубин» встретится с «Оренбургом».

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20 июля
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PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 19:46
В этом сезоне думаю Локо сможет бороться за призовые места
makkie
makkie ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 19:44
Дзюба похоже со Слуцким новый выпуск на Коммент.Шоу записывал )))
makkie
makkie
сегодня в 19:44
Хороший матч выдался.
Неожиданно приятно удивил Рубин. Вроде только что вернулись из ФНЛ, а такое ощущение, что прошлый сезон играли в Высшей лиге. Интересный футбол ставит Рахимов, и новички в Рубине пришлись ко двору.

Счёт мог так и остаться 2-1 в пользу казанцев, но ошибка Дюпина решила исход встречи. Зачем-то дёрнулся вперёд - в итоге не самый опасный удар Изидора улетел ему за шиворот. Обидная потеря очков для Рубина.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:39
Бодрый матч получился. интересно будет понаблюдать в дальнейшем за обеими командами....

Ну а так что, лишь с помощью ошибки Юрия Дюпина Локо сумел добыть ничью сегодня, хотя во втором тайме хозяева смотрелись гораздо лучше Рубина, которому хватило очередного косяка со стороны Фассона, чтобы вновь выйти вперед. Гости точно должны быть довольны ничьей, тогда как паровозики с такой игрой вполне могли бы претендовать на победу.

Пи.Си. Рубин сохранит прописку, видно, что готовились основательно к сезону. У Локо неожиданно провалился центр полузащиты, в обороне были проблемы и в прошлом сезоне, проблемную позицию ЦЗ в межсезонье не удалось решить. Дзюба был даже не нулевой сегодня, а скорее минусовой
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 19:31
Бились,бились,пока не сравнялись.Пока лучший матч тура.
Kolenok
Kolenok
сегодня в 19:30
Мешок в воротах помог!
galem72
galem72
сегодня в 19:30
зюбе не до голов нынче. Он, наверно, всю ночь себя снимал да видео потом монтировал.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 19:28
Локо по игре заслужил очко (дзюбы), но Рубин абсолютно не заслужил ничего, кроме победы. Второй гол Локо технически красив, но вратарь Рубина должен был занимать правильную позицию и брать мяч. Оставлю рассуждение об этом Казанцам.

Поздравляю Локо с приобретенным очком, а Рубину соболезную с потерей двух очков. Увы
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