«Локомотив» ушёл от поражения в матче против «Рубина»

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сегодня, 19:25

«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 3-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. На 23-й минуте защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сравнял счёт. На 58-й минуте нападающий Джоэль Фамейе снова вывел «Рубин» вперёд. На 88-й минуте форвард «Локомотива» Вильсон Изидор сравнял счёт.

В следующем матче «Локомотив» сыграет против «Факела», а «Рубин» встретится с «Оренбургом».