«Спартак» лишил журналистов «Матч ТВ» доступа к работе в микст-зоне .

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сегодня, 18:24

«Спартак» не допустил журналистов «Матч ТВ» до эксклюзивной работы в микст-зоне на матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Ранее телеканал запостил шутку про аватарки для «красно-белых» на разные отрезки сезона.

Сообщается, что вместо журналистов «Матч ТВ» доступ получили журналисты портала «Чемпионат».