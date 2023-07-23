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«Спартак» лишил журналистов «Матч ТВ» доступа к работе в микст-зоне

сегодня, 18:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч идет

«Спартак» не допустил журналистов «Матч ТВ» до эксклюзивной работы в микст-зоне на матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Ранее телеканал запостил шутку про аватарки для «красно-белых» на разные отрезки сезона.

Сообщается, что вместо журналистов «Матч ТВ» доступ получили журналисты портала «Чемпионат».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:48
«Спартак» лишил журналистов «Матч ТВ» доступа к работе в микст-зоне .
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:45
Барыг нужно держать подальше от себя.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:38
Шутку от федерального канала в адрес Спартака?
Я понимаю, если бы так троллили аккаунты Зенита или цска в соцсетях, вопросов бы не было. Но когда это делает Матч ТВ...
makkie
makkie
сегодня в 18:37
И правильно!
Нечего скоморохам всё с рук спускать.
кстати, их главный, Кузнецов, извинился уже от лица Матч ТВ за "паршивый пост". Ну хоть ума хватило. Почувствовали, что дело запахло жареным и остались без доступа к эксклюзиву.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:35
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 18:28
    Неужели шутку не поняли? Странно.
    Гость
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