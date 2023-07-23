«Спартак» лишил журналистов «Матч ТВ» доступа к работе в микст-зоне .

«Спартак» не допустил журналистов «Матч ТВ» до эксклюзивной работы в микст-зоне на матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом».
Ранее телеканал запостил шутку про аватарки для «красно-белых» на разные отрезки сезона.
Сообщается, что вместо журналистов «Матч ТВ» доступ получили журналисты портала «Чемпионат».
Я понимаю, если бы так троллили аккаунты Зенита или цска в соцсетях, вопросов бы не было. Но когда это делает Матч ТВ...
Я понимаю, если бы так троллили аккаунты Зенита или цска в соцсетях, вопросов бы не было. Но когда это делает Матч ТВ...
Нечего скоморохам всё с рук спускать.
кстати, их главный, Кузнецов, извинился уже от лица Матч ТВ за "паршивый пост". Ну хоть ума хватило. Почувствовали, что дело запахло жареным и остались без доступа к эксклюзиву.
Нечего скоморохам всё с рук спускать.
кстати, их главный, Кузнецов, извинился уже от лица Матч ТВ за "паршивый пост". Ну хоть ума хватило. Почувствовали, что дело запахло жареным и остались без доступа к эксклюзиву.