Названы имена игроков, которые сыграют в матче Россия — Африка

Названы имена звездных футболистов России и Африки, который сыграют в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.
Встреча состоится в рамках второго саммита, экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка». Матч пройдет 28 июля на «Газпром Арене».
В поединке примут участие гости саммита, политики, бизнесмены и дипломаты разных стран, легенды российского футбола Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Дмитрий Сычев и Динияр Билялетдинов, а также приглашенные РФС игроки африканских стран, выступавшие за российские клубы – МакБет Сибайя, Даме Н’Дойе, Чиди Одиа, Секу Олисе. На форум также приглашён Валерий Непомнящий, тренировавший сборную Камеруна.