Названы имена игроков, которые сыграют в матче Россия — Африка

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сегодня, 11:03

Названы имена звездных футболистов России и Африки, который сыграют в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

Встреча состоится в рамках второго саммита, экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка». Матч пройдет 28 июля на «Газпром Арене».