Малком рассказал о своём дебюте за сборную Бразилии

Атакующий хавбек «Зенита» и сборной Бразилии Малком рассказал о своих эмоциях от дебютных матчей за сборную.
Было невероятно приятно сыграть за сборную Бразилии. Я всегда об этом мечтал! Мне всё очень понравилось. Игры за национальную команду являются чем-то особенным для меня.
26-летний игрок сыграл 2 игры за сборную Бразилии, проведя на поле в общей сложности 65 минут, и отметился результативной передачей.
С невероятным поворотом сюжетной линии...
4 раза перечитывал...
С невероятным поворотом сюжетной линии...
4 раза перечитывал...