Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Малком рассказал о своём дебюте за сборную Бразилии

вчера, 10:29

Атакующий хавбек «Зенита» и сборной Бразилии Малком рассказал о своих эмоциях от дебютных матчей за сборную.

Было невероятно приятно сыграть за сборную Бразилии. Я всегда об этом мечтал! Мне всё очень понравилось. Игры за национальную команду являются чем-то особенным для меня.

26-летний игрок сыграл 2 игры за сборную Бразилии, проведя на поле в общей сложности 65 минут, и отметился результативной передачей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Зенит  Малком
Источник: championat.com
ОфициальноВендела нет в заявке «Зенита» на новый сезон РПЛ
15 июля
В «Спартаке» рассказали, когда Николсон вернётся в клуб
14 июля
СлухиМакКенни не примет участия в турне «Ювентуса» по США
13 июля
«Поступили бесчеловечно». Конфликт «Зенита» лишил Малкома и Клаудиньо игр ЧМ-2022
13 июляВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии6
ОфициальноМаунт сегодня дебютирует за «Манчестер Юнайтед»
12 июля
Стало известно, почему Клаудиньо и Малком не приняли участие в ЧМ-2022
12 июля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:14
верится : эмоции не передаваемые !
sova147
sova147
вчера в 12:06
Да видно радость не обычная!!!!
ОПС
ОПС
вчера в 11:54
В сборную Бразилии всегда попасть было не просто. А уж если попал, то надо стремиться удержаться, а значит всегда показывать игру хорошего уровня.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:53, ред.
Очень познавательный рассказ...
С невероятным поворотом сюжетной линии...
4 раза перечитывал...
lotsman
lotsman
вчера в 11:10
Дебют всегда интересен. Особенно когда к нему стремятся и достигнув, получают истинное удовольство. Выступать за свою страну, чувствовать поддержку всей страны, об этом мечтает наверное каждый спортсмен, а футболисты, особенно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:36
Многие спортсмены дебютирующие за свои сборные говорят примерно такие же слова.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 