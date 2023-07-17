Малком рассказал о своём дебюте за сборную Бразилии

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вчера, 10:29

Атакующий хавбек «Зенита» и сборной Бразилии рассказал о своих эмоциях от дебютных матчей за сборную.

Было невероятно приятно сыграть за сборную Бразилии. Я всегда об этом мечтал! Мне всё очень понравилось. Игры за национальную команду являются чем-то особенным для меня.

26-летний игрок сыграл 2 игры за сборную Бразилии, проведя на поле в общей сложности 65 минут, и отметился результативной передачей.