Мбаппе оказался вне заявки ПСЖ на тур в Японии

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вчера, 23:47

Нападающий не попал в заявку команды на предсезонный тур в Японию.

Ранее стало известно, что отношения игрока с клубом заметно испортились.

В 34 матчах прошлого сезона Лиги 1 футболист забил 29 голов и отдал 5 голевых передач.