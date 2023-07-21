Мбаппе оказался вне заявки ПСЖ на тур в Японии

Нападающий Килиан Мбаппе не попал в заявку команды на предсезонный тур в Японию.
Ранее стало известно, что отношения игрока с клубом заметно испортились.
В 34 матчах прошлого сезона Лиги 1 футболист забил 29 голов и отдал 5 голевых передач.
Нападающий Килиан Мбаппе не попал в заявку команды на предсезонный тур в Японию.
Ранее стало известно, что отношения игрока с клубом заметно испортились.
В 34 матчах прошлого сезона Лиги 1 футболист забил 29 голов и отдал 5 голевых передач.
Чтобы поближе к Мадриду быть !)
Чтобы поближе к Мадриду быть !)