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«Бенфика» готова отпустить Нереса в «Зенит» за 30 миллионов евро

сегодня, 11:26

«Бенфика» готова продать своего вингера Давида Нереса в «Зенит» за 30 миллионов евро. Первое официальное предложение российского клуба в размере 18 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в качестве бонусов было отвергнуто.

Сообщается, что ранее «Бенфика» была готова отпустить бразильца за 25 миллионов евро, но из-за давления на руководство со стороны общественности сумму увеличили. Зарплата 26-летнего игрока составляет 3 миллиона евро.

В прошедшем сезоне бразилец провёл 48 матчей за «орлов» во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 25 миллионов евро.

Напомним, Нерес пришёл в «Бенфику» из «Шахтёра» в июле 2022 года за 15,5 миллионов евро.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 11:36
Кто-то удивился? Теперь весь мир знает,что расчёты в "Зените" начинаются с 50 000.Чего-то там.Картонкин знает.
Так что 30-это скромно и приемлемо.
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