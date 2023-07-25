«Бенфика» готова отпустить Нереса в «Зенит» за 30 миллионов евро

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сегодня, 11:26

«Бенфика» готова продать своего вингера в «Зенит» за 30 миллионов евро. Первое официальное предложение российского клуба в размере 18 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в качестве бонусов было отвергнуто.

Сообщается, что ранее «Бенфика» была готова отпустить бразильца за 25 миллионов евро, но из-за давления на руководство со стороны общественности сумму увеличили. Зарплата 26-летнего игрока составляет 3 миллиона евро.

В прошедшем сезоне бразилец провёл 48 матчей за «орлов» во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 25 миллионов евро.

Напомним, Нерес пришёл в «Бенфику» из «Шахтёра» в июле 2022 года за 15,5 миллионов евро.