Личке не помешают лидеры «Оренбурга». «Динамо» нужны сильные полузащитники – говорят о покупке Веры

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сегодня, 10:10

Со своими договариваться проще.

Главным фактором риска для «Динамо» при Марцеле Личке была и остается игра в обороне. Чешский специалист в этом компоненте не так хорош, да и у «бело-голубых» не достает надежных исполнителей. После старта чемпионата москвичи все же решили обратиться к традиционному сценарию – и смотрят в сторону игроков бывшей команды тренера.

На помощь Личке – два южноуральца

Тренер, уходя на повышение, часто забирает с собой лидеров предыдущей команды. За примером далеко ходить не надо – Эрик тен Хаг в МЮ собирает новый «Аякс». При этом Марцел Личка на первых порах так делать не стал – и инсайды об интересе «Динамо» к игрокам «Оренбурга» появились совсем недавно.

По последним данным, не за горами сразу две сделки между командами – в столицу отправляются Кирилл Капленко и Лукас Вера (хотя «Оренбург» пока опровергает). Оба – игроки центра поля, которые в прошлом сезоне были на первых ролях в «Оренбурге». Кирилл может закрыть крайне проблемную для «бело-голубых» позицию опорника – хавбек в составе южноуральцев брал на себя большой объем работы как при владении, так и без мяча: хорош в пасе и с дальним ударом, активно борется на втором этаже, часто идет в отбор. Надежный полузащитник с хорошей культурой паса хотя бы по меркам РПЛ «Динамо» необходим.

Вера более ориентирован на атаку, качественно продвигает мяч и отдает под удар. Игра в обороне – не его сильная сторона, но латиноамериканец – усиление в группу атаки. Так что эти двое могут добавить качества центральной оси «Динамо» — а в этой зоне у москвичей действительно проблемы.

Матч с «Краснодаром» – наглядный пример

Чешский менеджер пытается найти решения для опорной зоны. Чтобы уместить на поле всех сильнейших, «Динамо» перешло на «4-2-3-1» — против «Краснодара» в центре обороны вышла парагвайская связка Фернандес-Бальбуэна, Смолов опустился ближе к центру, Тюкавин играл на острие.

На позиции опорников оказались Арсен Захарян и Даниил Фомин. Помимо них в эту зону выбор небольшой – у профильного опорника Норманна в августе истекает срок аренды, норвежца вряд ли станут выкупать. Еще есть Кутицкий – центрбек сменил амплуа во второй части прошлого чемпионата. Но опыта у Александра крайне мало, нужен более опытный напарник.

С «Краснодаром» такой шаг для «бело-голубых» обернулся полностью заслуженным поражением – 1:3. При примерном равенстве по xG (1.98 против 1.95) южане получили дополнительный козырь в виде индивидуальных ошибок соперника и борьбы за мяч. Фомин выиграл лишь 30 % единоборств – 3 из 10. У Захаряна – 5 из 10. Для сравнения у опорника «быков» Черникова 15 успешных из 20. В матче с «горожанами» уже этот фактор становится крайне опасным – а речь лишь о начале чемпионата.

Давно пора обратиться к внутреннему рынку

Ситуация требует быстрого решения – оно было необходимо гораздо раньше, когда еще не стартовал сезон. И в нынешних условиях перейти к внутреннему рынку было бы наиболее эффективным шагом. В переговорах с зарубежными клубами возникают проблемы (не только у «Динамо») – и не первый год. Прошлым летом у москвичей сорвался почти готовый трансфер Эдена Карцева, в Москву не доехал топовый центральный защитник Сесар Монтес, не удалось продать Захаряна в «Челси».

Совсем свежий лот – хавбек «Пачуки» и сборной Мексики Луис Чавес. Сначала сообщалось, что договоренность достигнута, футболист скоро приедет в Россию для заключения контракта. Затем – новость о срыве сделки, когда мексиканцы не получили гарантий, что до них дойдут деньги за трансфер. По последним данным, Чавес все же будет в «Динамо» — полузащитник сам выкупит свой контракт, получив деньги от «Динамо».

Но при такой трансферной политике слишком много факторов, на которые «Динамо» повлиять не может – гораздо меньше вероятность, что сделки получится закрыть. А если обратиться к российским клубам, можно избежать промежуточных звеньев «перейдет» — «сделка сорвалась, не перейдет».

Обезопасить себя от потерь

Луис, видимо, все-таки пополнит состав «Динамо» — для москвичей это большой плюс. Если еще и получится привезти Веру с Капленко – вообще отлично. Центральная ось будет укомплектована, появятся исполнители, которые привнесут «бело-голубым» надежность.

Да и о перенасыщении центра поля говорить не приходится, коль скоро Арсен Захарян все-таки сможет уехать в Европу. В минувшем сезоне молодой воспитанник «Динамо» хандрил и выступил значительно ниже своих способностей. При этом в межсезонье вновь появились инсайды об интересе европейских клубов. Сначала на горизонте были «Аякс» и «Фейеноорд» — последним нужна была замена Шиманьскому. Теперь – более солидный вариант с «Лацио».

С римлянами сага развивается настолько быстро, что страшно поверить – клубы уже договорились об отступных в размере 10+4 млн евро, переговоры в финальной стадии. Без Арсена атакующий потенциал «Динамо» в любом случае станет ниже – поэтому и подписание Веры очень кстати.

Надо понимать особенности Лички

Никогда при Марцеле «Оренбург» не был оборонительной машиной – южноуральцы забивали сами и позволяли забивать сопернику. Ситуация не изменилась за все 3 года, что он работал с командой.

Поэтому-то глупо ожидать, что «Динамо» при чехе сразу обретет надежность и будет забивать пачками – с новым наставником «бело-голубые» прошли только одни сборы. При этом на специфику тренера накладывается ситуация в клубе. Подбор игроков – до приезда Чавеса и Капленко надежных опорников, которые бы разгружали центрбеков, у «бело-голубых» нет. Опыт и стабильность – от Кутицкого требовать цементировать опорную зону невозможно, сейчас он проводит только второй полноценный сезон с «Динамо». Еще есть Лука Гагнидзе – только вот с грузином те же проблемы: нестабильность и неопытность. Плюс — это ярко выраженный бокс-ту-бокс, но не камертон для начала атак.

«Динамо» остается надеяться на успех в переговорах с «Оренбурга» и на скорый приезд Чавеса – тогда уже получится выстраивать новый костяк.