Фабиан Бальбуэна готов перейти в «Спартак»

Представители капитана «Динамо» Фабиана Бальбуэны предложили услуги игрока «Спартаку». На данный момент «красно-белые» не заинтересованы в приобретении защитника сборной Парагвая. Сам игрок готов сменить одну московскую команду на другую. У Бальбуэны и игрока «Спартака» Алексиса Дуарте один и тот же агент.
Напомним, в матче первого тура РПЛ, где «Динамо» уступило «Краснодару» 1:3, 31-летний парагваец отыграл 90 минут с капитанской повязкой. Контракт игрока с «бело-голубыми» действует до июня 2025 года. Прошлый сезон Бальбуэна провёл в аренде в «Коринтиансе».