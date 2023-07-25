Фабиан Бальбуэна готов перейти в «Спартак»

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сегодня, 10:25

Представители капитана «Динамо» предложили услуги игрока «Спартаку». На данный момент «красно-белые» не заинтересованы в приобретении защитника сборной Парагвая. Сам игрок готов сменить одну московскую команду на другую. У Бальбуэны и игрока «Спартака» Алексиса Дуарте один и тот же агент.