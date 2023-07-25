Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Фабиан Бальбуэна готов перейти в «Спартак»

сегодня, 10:25

Представители капитана «Динамо» Фабиана Бальбуэны предложили услуги игрока «Спартаку». На данный момент «красно-белые» не заинтересованы в приобретении защитника сборной Парагвая. Сам игрок готов сменить одну московскую команду на другую. У Бальбуэны и игрока «Спартака» Алексиса Дуарте один и тот же агент.

Напомним, в матче первого тура РПЛ, где «Динамо» уступило «Краснодару» 1:3, 31-летний парагваец отыграл 90 минут с капитанской повязкой. Контракт игрока с «бело-голубыми» действует до июня 2025 года. Прошлый сезон Бальбуэна провёл в аренде в «Коринтиансе».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Спартак» согласовал трансфер Давинсона Санчеса за 15 млн евро
Сегодня, 10:28
Личке не помешают лидеры «Оренбурга». «Динамо» нужны сильные полузащитники – говорят о покупке Веры
Сегодня, 10:10Максим Тарасов в блоге Командный дух
В «Оренбурге» отреагировали на слухи об уходе двух игроков в «Динамо»
Вчера, 22:40
Слухи«Зенит» отдаст в аренду «Сочи» Гойло и подпишет Адамова
Вчера, 20:47
Слухи«Бешикташ» интересуется защитником «Зенита» Алипом
Вчера, 17:53
СлухиПрогресса в уходе Карраскаля из ЦСКА нет
Вчера, 16:47
Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 10:31
"Спартак" претендует на почётный титул "Пылесос №2"???
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:28
Игрок готов на переход, а спартаку он не нужен?- тогда и разговаривать не о чем
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 