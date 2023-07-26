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Трансфер Фабиньо в «Аль-Иттихад» может сорваться, но не из-за собак

сегодня, 10:59

Переход полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо в «Аль-Иттихад» может не состояться.

По информации источника, переговоры продолжаются, но процесс затянулся. Отмечается, что бразилец вернулся в расположение мерсисайдцев, также он присоединится к команде Юргена Клоппа в тренировочном центре, если трансферная сделка не состоится ранее.

Саудовский клуб готов заплатить за хавбека 52 млн долларов. Информация о том, что возможной причиной срыва трансфера является запрет на ввоз в ближневосточную страну французских бульдогов, не подтверждается.

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112910415
112910415
сегодня в 11:07
я знал, я чуял ...
это морские свинки !
Гость
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