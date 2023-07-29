Ребич станет игроком «Бешикташа»

Нападающий «Милана» Анте Ребич прилетел в Стамбул для подписания контракта с «Бешикташем».
Итальянский клуб получит 2 миллиона евро, а также бонусы. Соглашение хорвата с его новым коллективом будет рассчитано до 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Бешикташ» претендует на защитника «Зенита».
Не скажу, что Ребич провальный трансфер, но от него явно ждали большего в Милане, да и покупали его не так дорого, так что он свой трансфер отбил.
Бешикташ не плохой вариант, но можно было бы Монако обратить внимание на хорвата, он вроде как знаком с Ади Хюттером.
Не скажу, что Ребич провальный трансфер, но от него явно ждали большего в Милане, да и покупали его не так дорого, так что он свой трансфер отбил.
Бешикташ не плохой вариант, но можно было бы Монако обратить внимание на хорвата, он вроде как знаком с Ади Хюттером.
А Ребич так вообще по голам лучше результат показывал чем в Айнтрахте в двух первых сезонах за Милан.
А Ребич так вообще по голам лучше результат показывал чем в Айнтрахте в двух первых сезонах за Милан.