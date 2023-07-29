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Ребич станет игроком «Бешикташа»

вчера, 08:47

Нападающий «Милана» Анте Ребич прилетел в Стамбул для подписания контракта с «Бешикташем».

Итальянский клуб получит 2 миллиона евро, а также бонусы. Соглашение хорвата с его новым коллективом будет рассчитано до 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» претендует на защитника «Зенита».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:31
Рад, Дружище, что пришли к общему мнению!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👌👌👌👌👌👌👌
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:27
Виктор, у каждого человека есть свое мнение,которое кому-то может нравиться, кому-то нет....и не нужно извиняться, если Ваше мнение отличается от моего! Тут нет ничего плохого на что можно обижаться! Так что все впорядке😉👍
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:05
У него не только был пушечный удар, но и безупречная техника!!! Всегда, когда вспоминая незабываемую Серию А нулевых, всегда вспоминаю Эмре!!!

Саркис, Дружище, сразу, пользуясь случаем, хочу извиниться за свой пост в отношении к Венгеру. Никаким образом не хотел обидеть знаменитого тренера, тем более, зная о Вашем отношении к нему и конечно же к Арсеналу!!! Tолько, вспомнил несколько эпизодов из его карьеры, только и всего.

Поэтому, еще раз- приношу свои извинения!
Удачи, Дружищe!!!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:51, ред.
Приветствую Вас,Виктор! Да, помню такого, пушечный удар у него был. Еще он был в составе Галатасарая, который выиграл кубок УЕФА играя в финале против Арсенала, правда в игре участия не принял)
А мне из турецких футболистов больше нравился Шукюр
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:42
Моё Почтение, Саркис!!!
Мне, всегда, нравился только один турок- Эмре Белёзоглу, особенно, когда он играл за Интер!!!!!!! Мoему восторгу не было границ!!! И сейчас, вспоминаю его- как выдающегося футболиста!!!
A.S.A
A.S.A ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 12:35
Знаете, Турецкая Суперлига всегда ассоциировалась с местом, где звезды доигрывали и заканчивали свои карьеры, всегда говорили так "едет доигрывать и подзаработать...." и действительно до недавнего времени все так и было пока Саудиты не пришли в футбол.... из тех, кто так сказать "рано" уехал в Турцию на ум приходит вратарь Муслера, а из недавних переходов то Дзаньоло..... в Турции конечно же появляются свои местные таланты, но их не так много, поэтому играют очень много легионеров
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 11:48
После перенесенного ковида и травмы так и не вернулся на свой уровень. А так отлично начинал, особенно хорошо играл на месте оттянутого центрфорварда. Удачи ему в Турции.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 10:52
Кому ещё есть нынешних футболистов Милана стоит перейти в другой клуб?
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:38, ред.
Костич в Юве показал почти такой же результат по голам и голевым пасам в чемпионате, как было у него в последнем сезоне за Айнтрахт в Бундеслиге. Да, в Италии он сыграл больше матчей, но это новый клуб для него, плюс Юве не сказать, что в хорошем состоянии.
А Ребич так вообще по голам лучше результат показывал чем в Айнтрахте в двух первых сезонах за Милан.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 10:34
Первые свои 2 сезона он хорошо провёл в Милане, а вот дальше пошла сплошная деградация у него.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:09
Каким ещё футболистам не выступающим в Турции подошла бы эта страна в футбольной смысле?
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:00, ред.
Ребич - это продукт Айнтрахта, и как я уже писал по другим "звездам" Айнтрахта, нигде кроме как во Франкфурте они не показывают той же самой игры....ни Ребич, ни Йович, ни Костич, ни Сильва, ни Аллер. Не скажу, что все они слабые игроки или что-то в этом роде, но всех их объединяет то, что их грамотно использовали в Айнтрахте для раскрутки и продаж!

Не скажу, что Ребич провальный трансфер, но от него явно ждали большего в Милане, да и покупали его не так дорого, так что он свой трансфер отбил.

Бешикташ не плохой вариант, но можно было бы Монако обратить внимание на хорвата, он вроде как знаком с Ади Хюттером.
Гость
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