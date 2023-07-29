Ребич станет игроком «Бешикташа»

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вчера, 08:47

Нападающий «Милана» прилетел в Стамбул для подписания контракта с «Бешикташем».

Итальянский клуб получит 2 миллиона евро, а также бонусы. Соглашение хорвата с его новым коллективом будет рассчитано до 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» претендует на защитника «Зенита».