УАФ призвала исключить россиян из административных органов УЕФА

1691089532

сегодня, 22:05

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) с просьбой изучить возможность отстранения представителей России от работы в организации.

В заявлении пресс-службы УАФ говорится:

Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА , просим вас рассмотреть и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в УЕФА .