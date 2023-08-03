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УАФ призвала исключить россиян из административных органов УЕФА

сегодня, 22:05

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой изучить возможность отстранения представителей России от работы в организации.

В заявлении пресс-службы УАФ говорится:

Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА, просим вас рассмотреть и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в УЕФА.

1 августа стало известно, что места в административных органах УЕФА на период с 2023 по 2027 год заняли 15 представителей России.

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