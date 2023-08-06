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«Вест Хэм» ведёт переговоры о покупке полузащитника «Аякса»

вчера, 16:27

«Вест Хэм» хочет приобрести полузащитника «Аякса» и сборной Мексики Эдсона Альвареса. Первое предложение в размере 30 миллионов фунтов было отклонено.

Сообщается, что сумма сделки, скорее всего, составит 35 миллионов фунтов. Игрок уже согласовал пятилетний контракт.

Альварес выступает за «Аякс» с лета 2019 года. В прошедшем сезоне 25-летний мексиканец сыграл 44 матча во всех турнирах, набрал 7 баллов по системе «гол+пас» (4 гола и 3 ассиста) и получил 18 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает опорного полузащитника в 35 миллионов евро.

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Все комментарии
Alex Riddle
Alex Riddle
вчера в 18:55
Весь Аякс растащили...
ДСА
ДСА
вчера в 17:06
Похоже Аякс вновь заработает кучу денег на продаже игроков.
Гость
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