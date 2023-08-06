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Кессье в ближайшие дни станет игроком саудовского клуба «Аль-Ахли»

вчера, 13:52

Полузащитник «Барселоны» и сборной Кот-д`Ивуара Франк Кессье близок к переходу в «Аль-Ахли». Клубы достигли принципиального соглашения. Игрок прошёл в пятницу в Париже медицинское обследование. Сумма трансфера составит 11-12 миллионов евро.

Кессье подпишет трёхлетний контракт. Его зарплата будет в два раза больше, чем он зарабатывал в «Барселоне», и составит около 14 миллионов евро в год. Официальное объявление о переходе ожидается 6-7 августа.

Кессье выступал за «Барселону» на протяжении сезона. Провёл 43 игры во всех турнирах, в которых набрал 6 результативных баллов (3 гола и 3 ассиста) и получил 6 жёлтых карточек.

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Все комментарии
Конь 46
Конь 46
вчера в 15:39
Глядишь, и наинопланетнейщий подтянется.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:21
Аравийцы походу всё таки вывели породу "Золотая антилопа"!)
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 14:26
Саудиты серьёзно взялись за футбол.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:14
Скоро там в клубах ни одного местного аборигена не будет. Все приезжие.
3yvq2dtj4tbw
3yvq2dtj4tbw
вчера в 13:56
Скоро там будет интереснее футбол,с таким наплывом игроков
Гость
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