Кессье в ближайшие дни станет игроком саудовского клуба «Аль-Ахли»

1691319131

вчера, 13:52

Полузащитник «Барселоны» и сборной Кот-д`Ивуара близок к переходу в «Аль-Ахли». Клубы достигли принципиального соглашения. Игрок прошёл в пятницу в Париже медицинское обследование. Сумма трансфера составит 11-12 миллионов евро.

Кессье подпишет трёхлетний контракт. Его зарплата будет в два раза больше, чем он зарабатывал в «Барселоне», и составит около 14 миллионов евро в год. Официальное объявление о переходе ожидается 6-7 августа.

Кессье выступал за «Барселону» на протяжении сезона. Провёл 43 игры во всех турнирах, в которых набрал 6 результативных баллов (3 гола и 3 ассиста) и получил 6 жёлтых карточек.