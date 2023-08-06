Голкипер «Баварии» в ближайшие дни подпишет контракт с «Интером»

Вратарь «Баварии» и сборной Швейцарии Янн Зоммер прилетел в Милан. Завтра он пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «нерадзурри».
Сумма трансфера составит 6 миллионов евро, которые будут выплачены двумя частями. Ранее сообщалось, что футболист подпишет двухлетний контракт.
Зоммер присоединился к «Баварии» в январе 2023 года. В прошедшем сезоне, выступая за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и мюнхенский клуб, 34-летний голкипер сыграл 36 матчей, в которых пропустил 45 мячей и 12 матчей отыграл на ноль.
Мне куда более интересно, кто будет стоять в воротах Баварии?! Да, Нойер отличный вратарь, но он только набирает форму после травмы, а нормальной замены для него у мюнхенцев нет! Хотели Давида Райя подписать, но тот сейчас ближе к переходу в Арсенал, из доступных имеется ДДХ, но он не так силен в игре ногами, а в Баварии важно, чтобы кипер играл ногами ее хуже Нойера.
Может стоит обратить внимание на Мамардашвили? Ну или, из более опытных, на Мартинеса из Астон Виллы.
Мне куда более интересно, кто будет стоять в воротах Баварии?! Да, Нойер отличный вратарь, но он только набирает форму после травмы, а нормальной замены для него у мюнхенцев нет! Хотели Давида Райя подписать, но тот сейчас ближе к переходу в Арсенал, из доступных имеется ДДХ, но он не так силен в игре ногами, а в Баварии важно, чтобы кипер играл ногами ее хуже Нойера.
Может стоит обратить внимание на Мамардашвили? Ну или, из более опытных, на Мартинеса из Астон Виллы.