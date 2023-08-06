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Голкипер «Баварии» в ближайшие дни подпишет контракт с «Интером»

вчера, 16:07

Вратарь «Баварии» и сборной Швейцарии Янн Зоммер прилетел в Милан. Завтра он пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «нерадзурри».

Сумма трансфера составит 6 миллионов евро, которые будут выплачены двумя частями. Ранее сообщалось, что футболист подпишет двухлетний контракт.

Зоммер присоединился к «Баварии» в январе 2023 года. В прошедшем сезоне, выступая за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и мюнхенский клуб, 34-летний голкипер сыграл 36 матчей, в которых пропустил 45 мячей и 12 матчей отыграл на ноль.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:12, ред.
Яну поперло на старости лет. Всю карьеру отыграть в середняке из Мёнхенгладбаха, а в 34 года оказаться в составе чемпионов Германии и перейти в топ-клуб Италии.

Участием в ЛЧ обеспечен)
vova505
vova505
вчера в 19:58
Клёво
Интер сейчас мне как-то больше импонирует чем Бавария
Жаль, что Зоммеру много лет
sihafazatron
sihafazatron ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:00
По обычаю бундеслигу прошуршат и заберут кого-то, это они умеют)
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:58, ред.
Ну не совсем плохой вариант. Зоммер опытный кипер, думаю годика 2 отыграет еще, а к тому времени миланский клуб найдет вратаря на более длительный срок.

Мне куда более интересно, кто будет стоять в воротах Баварии?! Да, Нойер отличный вратарь, но он только набирает форму после травмы, а нормальной замены для него у мюнхенцев нет! Хотели Давида Райя подписать, но тот сейчас ближе к переходу в Арсенал, из доступных имеется ДДХ, но он не так силен в игре ногами, а в Баварии важно, чтобы кипер играл ногами ее хуже Нойера.

Может стоит обратить внимание на Мамардашвили? Ну или, из более опытных, на Мартинеса из Астон Виллы.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:47
В Баварии идёт перестройка и распродажа
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:27
Почему так дёшево !?
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:16
Я что-то пропустил, Ноер вылечился и готов сразу без столько месяцев практики играть или ему предсезонки хватит набрать форму, в его-то возрасте, опытный или кого-то купили баварцы?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:09
Хороший кипер, тащит "мертвые" удары частенько
Гость
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