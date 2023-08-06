Голкипер «Баварии» в ближайшие дни подпишет контракт с «Интером»

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вчера, 16:07

Вратарь «Баварии» и сборной Швейцарии прилетел в Милан. Завтра он пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «нерадзурри».

Сумма трансфера составит 6 миллионов евро, которые будут выплачены двумя частями. Ранее сообщалось, что футболист подпишет двухлетний контракт.

Зоммер присоединился к «Баварии» в январе 2023 года. В прошедшем сезоне, выступая за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и мюнхенский клуб, 34-летний голкипер сыграл 36 матчей, в которых пропустил 45 мячей и 12 матчей отыграл на ноль.