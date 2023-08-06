«Акрон» переиграл «Аланию» в матче Первой лиги .

«Акрон» переиграл «Аланию» в 4-м туре Первой лиги (1:0).
Гол забил Абу-Саид Эльдарушев на 20-й минуте.
После матча «Акрон» лидирует в таблице (12 очков), «Алания» занимает 4-ю позицию (7 баллов).
«Акрон» переиграл «Аланию» в 4-м туре Первой лиги (1:0).
Гол забил Абу-Саид Эльдарушев на 20-й минуте.
После матча «Акрон» лидирует в таблице (12 очков), «Алания» занимает 4-ю позицию (7 баллов).
Как-то даже и сказать особо нечего про такую игру . Паровозно - автобусный Акрон Калешина ,точно не про красивый футбол. На двадцатой минуте ошибка центрального полузащитника Алании и привела к первому выходу к воротам Алании бывшего игрока Алании Эльдарушева, которая и привела к единственному голу в этом матче . Да и странное судейство, если не выразиться хуже сделали своё дело . Судья вообще не хотел видеть нарушения правил со стороны Акрона , зато все даже мелкие фолы Алании свистел частенько. Да и момент когда в штрафной завалили нападающего Алании Гурциева решил не замечать . Вообщем нельзя так судить и портить картинку футбола . Ну а с такой игрой Акрона , на долго его не хватит , да и наврядли они будут конкурентно способными к концу сезона. Ничего не имею против Акрона , но как говорится время покажет на что этот коллектив способен к концу сезона . Всем Добра !
Как-то даже и сказать особо нечего про такую игру . Паровозно - автобусный Акрон Калешина ,точно не про красивый футбол. На двадцатой минуте ошибка центрального полузащитника Алании и привела к первому выходу к воротам Алании бывшего игрока Алании Эльдарушева, которая и привела к единственному голу в этом матче . Да и странное судейство, если не выразиться хуже сделали своё дело . Судья вообще не хотел видеть нарушения правил со стороны Акрона , зато все даже мелкие фолы Алании свистел частенько. Да и момент когда в штрафной завалили нападающего Алании Гурциева решил не замечать . Вообщем нельзя так судить и портить картинку футбола . Ну а с такой игрой Акрона , на долго его не хватит , да и наврядли они будут конкурентно способными к концу сезона. Ничего не имею против Акрона , но как говорится время покажет на что этот коллектив способен к концу сезона . Всем Добра !
А у них есть стадион?
А у них есть стадион?