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«Акрон» переиграл «Аланию» в матче Первой лиги

вчера, 18:15
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 0Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

«Акрон» переиграл «Аланию» в 4-м туре Первой лиги (1:0).

Гол забил Абу-Саид Эльдарушев на 20-й минуте.

После матча «Акрон» лидирует в таблице (12 очков), «Алания» занимает 4-ю позицию (7 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:26
Акрон Тольятти это пока самое громкое имя в российском футбольном сезоне
ДСА
ДСА
вчера в 21:09
Похоже в этом сезоне от Алании многого ждать не стоит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:26, ред.
«Акрон» переиграл «Аланию» в матче Первой лиги .
Как-то даже и сказать особо нечего про такую игру . Паровозно - автобусный Акрон Калешина ,точно не про красивый футбол. На двадцатой минуте ошибка центрального полузащитника Алании и привела к первому выходу к воротам Алании бывшего игрока Алании Эльдарушева, которая и привела к единственному голу в этом матче . Да и странное судейство, если не выразиться хуже сделали своё дело . Судья вообще не хотел видеть нарушения правил со стороны Акрона , зато все даже мелкие фолы Алании свистел частенько. Да и момент когда в штрафной завалили нападающего Алании Гурциева решил не замечать . Вообщем нельзя так судить и портить картинку футбола . Ну а с такой игрой Акрона , на долго его не хватит , да и наврядли они будут конкурентно способными к концу сезона. Ничего не имею против Акрона , но как говорится время покажет на что этот коллектив способен к концу сезона . Всем Добра !
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:53
А....) ) Это кубковые, спартаковские вампиры?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:30
Акрон натренировался драть москвичей в кубке, решил пойти на повышение 🤣...
drug01
drug01
вчера в 19:29
Акрон резво начал сезон! Сколько хватит сил???
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:58
Надо бы посмотреть на них внимательно
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:55
Вот тебе и Акрон...
А у них есть стадион?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:45
Нет, Акрон является тольяттинским футбольным клубом.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:39
Акрон это самарцы?
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:38
Курс на РПЛ... В прошлом сезоне поднабрались опыта...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ memphis (раскрыть)
вчера в 18:37
    memphis
    memphis
    вчера в 18:22
    Ждём в Премьер Лиге наших земляков! Вперёд!
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