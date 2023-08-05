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«Оренбург» проиграл «Уралу» в матче РПЛ

вчера, 19:30
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Оренбург» потерпел поражение от «Урала» в матче 3-го тура РПЛ (0:2).

На 7-й минуте поединка хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Брайан Мансилья. Андрей Егорычев на 21-й открыл счёт, а Алексей Каштанов с пенальти на 37-й забил 2-й гол «шмелей».

«Оренбург» занимает 12-е место в чемпионате России, у коллектива 1 очко. Клуб из Екатеринбурга находится на 4-й позиции с 7 баллами.

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04 августа
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Все комментарии
wg696e72u7uj
wg696e72u7uj
вчера в 21:22
Тренер у Оренбурга просто отпад, у нас своих таких, со слабой профессиональной ответственностью пруд пруди, хоть Тихонов, хоть Алейников, хоть Ледяхов с Парфеновым, так они еще из-за границы позвали.
Шуnя771
Шуnя771 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 21:19
Не будем равняться на сомнительную игру....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:17
Уральцев с победой, сыграли количеством и качеством.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:13, ред.
Личка ушёл из Оренбурга в Динамо и уральцы просели, и москвичи пока не блещут.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:35
Не повезло Оренбургу с удалением
sova147
sova147
вчера в 20:34
Урал крепкая команда стала и роль тренера большая!
pomor45
pomor45
вчера в 20:33
Уберите удаление и пенальти и что в остатке: нулевая ничья при невзрачном футболе.
Futurista
Futurista
вчера в 20:28, ред.
Пока Оренбург не вернет старое название клуба счастья не будет...
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 20:24
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:24
    Было бы удивительно если бы в меньшинстве весь матч Оренбург умудрился бы выиграть .
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 20:22
    Правила неизменны насчет «на усмотрение судьи». И не надо футбол превращать в балет: да, нарушение было; да, карточку нужно показывать, но красную ли в этом случае? Почему-то судья не наказал Урал во многих эпизодах - совпадение? Не думаю.
    Я не говорю, что там 100%-ое нарушение, но оно игровое.
    TheBoLt
    TheBoLt ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    вчера в 20:11
    Правила отличаются. Раньше жестче был футбол, а сейчас за каждое касание удаляют
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
    вчера в 20:05
      Catenaccio_86
      Catenaccio_86 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
      вчера в 19:46
      Нети смысла объяснять тому, кто не понимает.
      Вещий
      Вещий
      вчера в 19:46
      Оренбург проиграл этот матч сам. Проиграл максимально бездарно. Тут и глупейшее удаление, и ужасные привозы в обороне, и беспомощность в атаке. Оренбург научился много владеть мячом, но разучился создавать моменты.
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
      вчера в 19:46
      Давай, излагай свои былины)
      Catenaccio_86
      Catenaccio_86 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
      вчера в 19:41
      Хватит уже тут сказки рассказывать, то Сперцян на красную не наиграл, то здесь нет удаления.
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      вчера в 19:39
      Свистун болел за Урал - это видно невооруженным глазом. Судью такого на мыло, как говорится.
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r ответ TheBoLt (раскрыть)
      вчера в 19:37
      Посмотри повтор финала ЧМ2010, где за более грубую игру была ЖК.
      TheBoLt
      TheBoLt
      вчера в 19:35
      Пока что единственная 999% заслуженная красная в этом сезоне, никаких споров даже быть не может. За такие моменты надо удалять на несколько матчей
      5Uralmash
      5Uralmash
      вчера в 19:35
      Хорошее начало, очки пригодятся.
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 19:35
      Печально, дома надо побеждать в таких играх. Видимо удаление сломало игру
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