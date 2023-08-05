«Оренбург» проиграл «Уралу» в матче РПЛ

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вчера, 19:30

«Оренбург» потерпел поражение от «Урала» в матче 3-го тура РПЛ (0:2).

На 7-й минуте поединка хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Брайан Мансилья. Андрей Егорычев на 21-й открыл счёт, а Алексей Каштанов с пенальти на 37-й забил 2-й гол «шмелей».

«Оренбург» занимает 12-е место в чемпионате России, у коллектива 1 очко. Клуб из Екатеринбурга находится на 4-й позиции с 7 баллами.