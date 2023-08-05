«Спартак» крупно обыграл «Рубин» в Казани в матче Премьер-Лиги

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вчера, 19:29

«Рубин» проиграл «Спартаку» в матче 3-го тура РПЛ (1:4).

На 19-й минуте игры «красно-белых» вывел вперёд Тео Бонгонда. Угучукву Игу на 39-й сравнял счёт. На 59-й москвичи снова вышли вперёд, на этот раз отличился Хесус Медина. Михаил Игнатов на 67-й увеличил преимущество столичной команды, а окончательные цифры на табло установил Квинси Промес на 73-й.

Казанцы занимают 10-е место в чемпионате России с 2 очками. «Спартак» вышел на первую строчку, набрав 9 баллов.