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«Спартак» крупно обыграл «Рубин» в Казани в матче Премьер-Лиги

вчера, 19:29
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Рубин» проиграл «Спартаку» в матче 3-го тура РПЛ (1:4).

На 19-й минуте игры «красно-белых» вывел вперёд Тео Бонгонда. Угучукву Игу на 39-й сравнял счёт. На 59-й москвичи снова вышли вперёд, на этот раз отличился Хесус Медина. Михаил Игнатов на 67-й увеличил преимущество столичной команды, а окончательные цифры на табло установил Квинси Промес на 73-й.

Казанцы занимают 10-е место в чемпионате России с 2 очками. «Спартак» вышел на первую строчку, набрав 9 баллов.

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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04 августа
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 09:17
Привет старина)!
А почему "немного"!??) Лучше "много"!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:15
Всех КБ с победой!
Очень радует то, что трансферы работают, глядя на них и свои зашевелили ластами - конкуренция вещь хорошая.
По Рубину, физику надо подымать с одного тайма на два, явно надо укрепить все линии, особенно защиту и нападение.
Ещё раз КБ с победой!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:06
С первым местом Спартак. Рубин надеюсь усилится, но промедление подобно 💔.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:34
Краснодар ,со своим воздушным футболом- чемпионскую гонку не потянет, как обычно...
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:25, ред.
Я когда слышу фамилию Зотов- сразу вспоминаю ФНЛ, и тот позорный вылет... И вот сейчас- этот игрок в Рубине. Толя, вспомнишь меня- Рахимов, сезон в Рубине не доработает...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сколот (раскрыть)
вчера в 23:13
Такого не будет, тк не будет никогда!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:13
А мне ты утверждал, что Рубин не слабее Локо. Как так ? Неужели Лантратов, Баринов, Пияев, Глушенков, Тикнизян слабее Дюпина, Зотова, Кабутова, 40-летнего Мартыновича, который начинал в Краснодаре 16 лет назад. Ты просто не подумал, сказав такую вещь. А 2:2 в первом туре - это недооценка Локо.
морозз
морозз
вчера в 23:08, ред.
Матч не видел но результат порадовал, сейчас надо набирать очки и смотреть вперёд а не на тыл Зенита! Пусть они немного помаячат на заднем фоне Спартака!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:59
Ума не приложу. Ну ладно, подумаю ещё... Тебе, и правда- рисковать не стоит.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
Подумай сам, Виктор.
Кроме того, я правила сайта через свою пятую точку Уже изучил, как Отче наш: начну тут распространяться, улечу в бан...., и надолго. Оно мне надо, по твоему ?
И потом..., большинство и так поняли, о ком речь.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:52
И кто же это, если не секрет?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:50
Речь не о Мостовом, а о местном блогере..., если ты про колени молвишь.)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:41
После победы над Рубином- решил поставить на колени Мостового? Не рано, не?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:58, ред.
Ну что ж, господа хорошие!
Ждёмс со дня на день статью-реинкарнацию тренера Спартака от знаменитого местного блогера, который совсем недавно писал, что Абаскаль - сбитый лётчик.
Фамилию и имя автора знаете, не ? )))
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:48
Только Спартак так может, дома еле еле и не без доли везения обыграть скромную Балтику и на выезде крупно разобраться с опытным рубином
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:47
Я не про чемпионство, а про трусливого Семака, которого давно пора отшлепать, и ты лучше меня знаешь, что Абаскаль знает как и уже делал это)
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:26
А где я написал, что Спартак всех прихлопывает одной левой? Сегодня прихлопнул соперника, явно уступающего в классе. И про какое количество моментов у Рубина, ты говоришь? У Спартака было множество моментов, особенно в конце игры, когда команда, откровенно доигрывала матч. В игре Рубина ничего нет- ни тренерской мысли, ничего. Сейчас смотрю, как ЦСКА убивает Локо и думаю, что неслучайно, даже такой Рубин мог выиграть у Локо...
А про 3-4 человек для Рубина- это из области про "бабушку и дедушку", но тоже- под большим вопросом....
makkie
makkie ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:18
Я всегда отмечаю игру соперника, если есть что отметить.

Состав Рубина не позволяет им на равных играть против лидеров РПЛ все 90 минут. Но в 1-м тайме они шли вперёд и прессинговали Спартак, от чего у ворот Рубина было не так много моментов. Да и забить они могли не один раз.

Я и пишу, что им состав нужно усилить. Очень много игроков уровня ФНЛ, которые не тянут уровень Премьер-Лиги. Вот если бы они пополнились 3-4 игроками крепкого уровня - был бы другой разговор, да и футбол был бы более зрелым, обученным. Очень многое упирается в состав. Уфа и Торпедо не дадут соврать. Да и Факел тоже.

А у Спартака нет класса, чтобы прихлопывать всех одной левой - это иллюзия. Каждый матч - битва, и приходится выгрызать победы на зубах. Абаскаль строит сложную игру с высокой линией обороны, с активным прессингом, выбеганиями - отсюда и сложности. Быстро такой футбол не выстроишь. Но что-то получается фрагментарно, уже хорошо и даёт свои плоды. Например, активность крайних защитников (Денисов, Хлусевич) и их голевые действия.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:52, ред.
Накличешь....)))
Не торопи....

Неужели нельзя просто наслаждаться моментом...обыграв обезтренерный Оренбург....и двух новичков Лиги...

Вы же на Абаскаля всю зиму золотую медаль примеряли....он от неожиданности аж речь триумфальную выучил...)))
А потом наступил круг прозренья и реализма...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Сколот (раскрыть)
вчера в 20:51
Да,но Краснодар с нами рядом благодаря левому пенальти
Сколот
Сколот ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 20:48
А ещё интереснее было бы наблюдать чемпионскую гонку между "Спартаком" и "Краснодаром", без участия "Зенита".
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:45
Ну хоть какая-то конкуренция Зенита намечается, особенно если они забуксуют.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:42
Уровень команд несопоставим, даже по меркам РФПЛ.
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:40
Очень нестабильно играет Спартак - пока везёт
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:37
Выигрыш в Казани дорогого стоит
Ron09
Ron09
вчера в 20:25
Рашид Рахимов открывает путь для Рубина в сторону фк Уфа
Viollator
Viollator
вчера в 20:20
Ещё 20 очьков - и не попадём в зону переходных
qp635hbge795
qp635hbge795
вчера в 20:19
Пока соперники не самые сильные надо набирать очки
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:18
Зенит, иди сюда
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 20:11, ред.
Слабая игра . Надо что то менять !
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