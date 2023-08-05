«Спартак» крупно обыграл «Рубин» в Казани в матче Премьер-Лиги

«Рубин» проиграл «Спартаку» в матче 3-го тура РПЛ (1:4).
На 19-й минуте игры «красно-белых» вывел вперёд Тео Бонгонда. Угучукву Игу на 39-й сравнял счёт. На 59-й москвичи снова вышли вперёд, на этот раз отличился Хесус Медина. Михаил Игнатов на 67-й увеличил преимущество столичной команды, а окончательные цифры на табло установил Квинси Промес на 73-й.
Казанцы занимают 10-е место в чемпионате России с 2 очками. «Спартак» вышел на первую строчку, набрав 9 баллов.
Отмечу игру Рубина. Очень прилично бегут вперёд и прессингуют. В первом тайме была равная игра, да и счёт тоже. Рубину бы усилиться 3-4 игроками уровня Иву и Фамейе - и будут конкурентоспособны в РПЛ!
Но Спартак победил за счёт хорошей обоймы. И Медина, и Игнатов, и Умяров усилили игру. Первые двое забили, а Наиль добавил стержня в центре поля. Хорошо, когда у тренера есть выбор, кем усилить игру. Раньше выходили Мелёшин, Рыбусь, Чернов и Зорин - а сейчас Медина, Игнатов, Пруцев, Умяров + есть Бальде и Зиньковский.
Также стоит отметить игру новичков. Бонгонда результативен в четвёртом матче кряду, а Медина вообще оформил гол первым же касанием после выхода на замену. Но я бы отметил прогресс Игнатова. Сколько ругали Мишу (и я в том числе!), но в последних матчах он доказывает, что хочет расти и прибавлять. Молодец! Но есть куда расти и в чём прибавлять.
Выходим на 1-е место и ждём следующий тур. Спасибо за победу!
Отмечу игру Рубина. Очень прилично бегут вперёд и прессингуют. В первом тайме была равная игра, да и счёт тоже. Рубину бы усилиться 3-4 игроками уровня Иву и Фамейе - и будут конкурентоспособны в РПЛ!
Но Спартак победил за счёт хорошей обоймы. И Медина, и Игнатов, и Умяров усилили игру. Первые двое забили, а Наиль добавил стержня в центре поля. Хорошо, когда у тренера есть выбор, кем усилить игру. Раньше выходили Мелёшин, Рыбусь, Чернов и Зорин - а сейчас Медина, Игнатов, Пруцев, Умяров + есть Бальде и Зиньковский.
Также стоит отметить игру новичков. Бонгонда результативен в четвёртом матче кряду, а Медина вообще оформил гол первым же касанием после выхода на замену. Но я бы отметил прогресс Игнатова. Сколько ругали Мишу (и я в том числе!), но в последних матчах он доказывает, что хочет расти и прибавлять. Молодец! Но есть куда расти и в чём прибавлять.
Выходим на 1-е место и ждём следующий тур. Спасибо за победу!
А пока, Спартак- с победой!
А пока, Спартак- с победой!