Дубль Мухина помог ЦСКА обыграть «Локомотив» в РПЛ

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вчера, 21:58

ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в матче 3-го тура РПЛ (4:1).

На 29-й минуте встречи счёт с пенальти открыл Фёдор Чалов. Милан Гайич на 31-й удвоил преимущество «армейцев». Максим Мухин на 55-й забил 3-й мяч «красно-синих». На 61-й Егор Погостнов сократил отставание «железнодорожников». Мухин на 64-й оформил дубль.