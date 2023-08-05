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Дубль Мухина помог ЦСКА обыграть «Локомотив» в РПЛ

вчера, 21:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в матче 3-го тура РПЛ (4:1).

На 29-й минуте встречи счёт с пенальти открыл Фёдор Чалов. Милан Гайич на 31-й удвоил преимущество «армейцев». Максим Мухин на 55-й забил 3-й мяч «красно-синих». На 61-й Егор Погостнов сократил отставание «железнодорожников». Мухин на 64-й оформил дубль.

ЦСКА занимает 5-е место в чемпионате России с 6 очками. «Локомотив» — на 8-й строчке, у команды 4 балла.

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04 августа
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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 16:18
Нет, здесь, безусловно что-то личное...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:01
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 13:36
    Главное правило - не слушаать никогда армейцев, окрыленных спорными решениями судьи в их пользу, а смотреть и разбирать эпизоды самому.
    Я пересмотрел моменты и утверждаю, что армейцы просто никакие пока что в атаке, только на дуру и на судью, сами никак
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 13:32
    Чалов искал контакт, такие пенальти ставили лет десять назад, сейчас уже не свистят такое, особенно на первых минутах матча, и уж точно не на игроке, который не может с игры забить. Симуляция чистой воды
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 13:20
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      сегодня в 13:13
      Весь матч, за исключением отдельных незначительных отрезков, доминировали армейцы. Не показав выдающейся игры, победили с разницей в три мяча. Такое иногда случается. Помогла отличная реализация моментов. Мухину за игру пять с плюсом, а может с двумя. СтОит отметить голевой пас Чалова. Такое иногда тоже случается, даже с посредственными футболистами. Стрельцов порой тоже филонил всю игру...
      Пожелаю только одного: чтобы армейцы продолжали играть так же продуктивно. А то мы знаем "наших" футболистов. Выплеснут всю энергию в одном матче, а в следующих, как водится, - что-то "пошло не так". Конкуренция "Зениту" просто необходима. Это нужно прежде всего нам.
      Capral
      Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 13:05
      Я всегда удивлялся- откуда у людей столько ненависти и за что?
      Что Гинер плохого ему сделал? Нет ни дня, чтобы он не вспоминал про главбуха. Неужели больше нечем заняться? Один философ сказал: "Ненависть разъедает изнутри"...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      сегодня в 13:02
      Дядя Сергеевич, не нервничай, будь спокойнее, ведь это футбол, корову не проиграешь. Отдыхай, разберемся без тебя
      Capral
      Capral
      сегодня в 13:01
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        сегодня в 12:37, ред.
        Два сапога пара тут, как тут. Продолжают провоцировать). Потом: нас за шо!? Единомышленники).
        Рейнджер задаёт вопрос и в игнор!).
        Capral
        Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        сегодня в 12:36
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
          сегодня в 12:27
          Он нашел себе друга и единомышленника в лице25% клоуна и теперь оба погружены в мир иллюзий и фантазий, которые выглядят подозрительно.
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV
          сегодня в 12:24
          Открою тебе страшную тайну. ЦСКА в первой игре с Уралом тоже играл как середняк, а не как серебряный призёр и обладатель Кубка. А уже во второй игре с Оренбургом как обладатель Кубка, а сегодня как серебряный призер
          Что тут непонятного.? А Локо сегодня выглядел как обычный середняк рпл
          Capral
          Capral
          сегодня в 12:13
          Сергеич, дорогой- как спалось?
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
          сегодня в 11:47
          Я к сожалению не смотрел матч. Умодохался в праведной борьбе с оппонентами). По обзору глянул, но там скромно не показали момент на Чалове. Че там было? Истина дороже, как начштаба любит говорить.
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
          сегодня в 11:42
          Хорошо ему по проторенной дорожке.
          И не докажешь потом, что по резиновой стату набил).
          альсато
          альсато
          сегодня в 10:57
          что значит-"дубль Мухина помог ЦСКА"?..а разве Максим не за ЦСКА играет))))))
          RamonCSKA
          RamonCSKA ответ 25процентный клоун (раскрыть)
          сегодня в 10:50
            RamonCSKA
            RamonCSKA ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
            сегодня в 10:49, ред.
            Если Чалов также будет играть как в этой игре, то голы от него вообще не нужны, он играл свободным художником, то на флангах, то плеймейкером, его понимание игры тут выше всех похвал, сложно даже понять кто лучше был, Мухин или Чалов
            25процентный клоун
            25процентный клоун ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
            сегодня в 09:55
            Согласен, судья сразу показал кто тут победит
            25процентный клоун
            25процентный клоун ответ Красно Синий воин (раскрыть)
            сегодня в 09:54
            тот случай когда опять левый пенальти
            Сергеевич вернулся1
            Сергеевич вернулся1
            сегодня в 05:53
            Смотрю начало разгрому положило пенальти Чалова🤯.
            Разучится так с игры забивать ФедОр). И будет плякать опять🦄.🙄🤔.
            Красно Синий воин
            Красно Синий воин
            сегодня в 01:53
            Тот случай, когда успешная реализация моментов может полностью перевернуть сложно начинавшийся матч. Чалов в очередной раз показал свою фирменную красоту с пяточкой. Мухин - лучший игрок матча. Напомнил старину Вернблума.
            амурец
            амурец
            сегодня в 00:42
            Да уж, позор какой то
            Locomotive Breath
            Locomotive Breath
            сегодня в 00:36
            Кони нас просто аннигилировали! Позор, ребята!
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV ответ kinderpingui (раскрыть)
            сегодня в 00:22
            Открою тебе страшную тайну. ЦСКА в первой игре с Уралом тоже играл как середняк, а не как серебряный призёр и обладатель Кубка. А уже во второй игре с Оренбургом как обладатель Кубка, а сегодня как серебряный призер
            Что тут непонятного.? А Локо сегодня выглядел как обычный середняк рпл
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV ответ kinderpingui (раскрыть)
            вчера в 23:40
            Так и не понял. Я написал " на СЕГДНЯ",т.е. по сегодняшней игре. А что будет через месяц, не знает никто.
            VeniaminS
            VeniaminS
            вчера в 23:25
            Ну ничего себе, ЦСКА молодцы,дали жару ЛОКО !!!
            kinderpingui
            kinderpingui ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
            вчера в 23:11, ред.
            завтра зенит проиграет динамо 3:0 тоже в середники по одной игре записывать? а ничего так что локо больше всех очкой в 2023 году набрал и больше всех голов забил. И разница мячей по статистике лучше всех. Если взять статистику последних 20ти лет( то локо будет в тройке, после зенита и цска). По одной игре нечего судить. На сегодняшний день, если возводить в рамках гранда, то уровню соотвествует только зенит, по понятным причинам. цска локо спартак идут следом.
            Capral
            Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
            вчера в 22:57
            В академический...
            Гость
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