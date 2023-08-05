Дубль Мухина помог ЦСКА обыграть «Локомотив» в РПЛ

ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в матче 3-го тура РПЛ (4:1).
На 29-й минуте встречи счёт с пенальти открыл Фёдор Чалов. Милан Гайич на 31-й удвоил преимущество «армейцев». Максим Мухин на 55-й забил 3-й мяч «красно-синих». На 61-й Егор Погостнов сократил отставание «железнодорожников». Мухин на 64-й оформил дубль.
ЦСКА занимает 5-е место в чемпионате России с 6 очками. «Локомотив» — на 8-й строчке, у команды 4 балла.
Что касается Локо, то до сих пор не понимаю, что делает в быстрой по составу и стилю команде, Тормоз- под названием Дзюба?! Даже Заболотный, который, будем откровенны не отличается высоким креативом, так вот, даже он, на фоне Артема выглядит гением!!! Думаю, сегодняшний матч, заставит, несколько по другому оценить возможности переоценённого, на мой взгляд, тренера Галлактионова. Впрочем -это уже совсем другая история...
Ну, а ЦСКА- с победой, яркой, крупной и безоговорочной!!!!!!!
Что касается Локо, то до сих пор не понимаю, что делает в быстрой по составу и стилю команде, Тормоз- под названием Дзюба?! Даже Заболотный, который, будем откровенны не отличается высоким креативом, так вот, даже он, на фоне Артема выглядит гением!!! Думаю, сегодняшний матч, заставит, несколько по другому оценить возможности переоценённого, на мой взгляд, тренера Галлактионова. Впрочем -это уже совсем другая история...
Ну, а ЦСКА- с победой, яркой, крупной и безоговорочной!!!!!!!