«Балтика» переиграла «Факел» в матче Премьер-Лиги

«Балтика» обыграла «Факел» в 3-м туре РПЛ (2:1).
Василий Черов вывел хозяев вперед на 8-й минуте, отличившись автоголом. Вячеслав Якимов на 14-й забил ответный гол. Тамерлан Мусаев на 48-й обеспечил балтийцам победу.
После поединка «Балтика» идет на 10-м месте (3 очка), «Факел» замыкает таблицу (0 баллов).
Хотя как футболиста я его недолюбливал, как и всех остальных членов тогдашней сборной
Хотя как футболиста я его недолюбливал, как и всех остальных членов тогдашней сборной
Полгода назад примерно
И не забрал из мфц
Придётся новую наверное "заказывать"
Полгода назад примерно
И не забрал из мфц
Придётся новую наверное "заказывать"
- Евсеева в отставку!!!
- 4 матча - 4 поражения!
- "Такой футбол" нам и на куй не нужен!
- Евсеева в отставку!!!
- 4 матча - 4 поражения!
- "Такой футбол" нам и на куй не нужен!
Тяжело будет Факелу. Крыши нет и не будет. Под конец административку включат, типа не в то футбол играет и..шлагбаум. Держится пусть уж как-нибудь тренер. Удачи!
Тяжело будет Факелу. Крыши нет и не будет. Под конец административку включат, типа не в то футбол играет и..шлагбаум. Держится пусть уж как-нибудь тренер. Удачи!
Грубая игра, школа Вернблума тот что Понтус!
Грубая игра, школа Вернблума тот что Понтус!
Я очень рад
Хоть и не был на стадионе, но внимательно следил за ходом событий
Я очень рад
Хоть и не был на стадионе, но внимательно следил за ходом событий