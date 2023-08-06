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«Балтика» переиграла «Факел» в матче Премьер-Лиги

вчера, 19:39
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)2 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Балтика» обыграла «Факел» в 3-м туре РПЛ (2:1).

Василий Черов вывел хозяев вперед на 8-й минуте, отличившись автоголом. Вячеслав Якимов на 14-й забил ответный гол. Тамерлан Мусаев на 48-й обеспечил балтийцам победу.

После поединка «Балтика» идет на 10-м месте (3 очка), «Факел» замыкает таблицу (0 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:28
а вот и балтийская радость !
vova505
vova505 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:25
Игнашевич умница

Хотя как футболиста я его недолюбливал, как и всех остальных членов тогдашней сборной
vova505
vova505 ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 01:23
Да
Полгода назад примерно
И не забрал из мфц
Придётся новую наверное "заказывать"
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:13
- Балтику с победой!

- Евсеева в отставку!!!

- 4 матча - 4 поражения!

- "Такой футбол" нам и на куй не нужен!
denpravd
denpravd
вчера в 22:04
С почином!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:30
Очень важный матч для Балтики !
Jocket
Jocket
вчера в 21:07
Балтику с победой!
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:50
Балтийцев с победой!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:41
Игнашевич человек и пусть удача ему сопутствует
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:28
Ещё бы Оренбург с Ярошиком подтянуть и будет счастье ЕЛГ). Вон, как радуются бывшему. Уже макинтош вместо Федота стрельца примеряют).
Тяжело будет Факелу. Крыши нет и не будет. Под конец административку включат, типа не в то футбол играет и..шлагбаум. Держится пусть уж как-нибудь тренер. Удачи!
1734628 24
1734628 24
вчера в 20:25
Прошлый сезон Евсеев доигрывал на чужом багаже. А в этом как бы в первую лигу их не отправил
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:25
Обладателей трёх баллов с победой, Воронеж не унывать...
Грубая игра, школа Вернблума тот что Понтус!
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:19
Это хорошее начало для фк БАЛТИКА!!!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:06
Выращиваем на брегах Балтики будущего главного тренера ЦСКА!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:05
Я очень рад за Игнаша, прекрасного защитника нашего и отличного человека, а теперь и тренера. Удачи Серега!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 20:02
Фанку оформил???
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:57
Напряженная была игра. Обе команды играли не в атакующий футбол, а с оглядкой на свои ворота и очень много фолов, как результат подобной тактики. около 30 фолов на обе команды, как бы лига не оштрафовала клубы. Балтику с победой, важнейшие три очка
vova505
vova505
вчера в 19:54
Замечательно
Я очень рад

Хоть и не был на стадионе, но внимательно следил за ходом событий
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:45
Неплохо для начала...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:41
Балтику с первой победой!
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