«Крылья Советов» интересуются полузащитником сборной Словении

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вчера, 13:31

«Крылья Советов» проявляют интерес к капитану словенской «Олимпии» .

25-летний словенец пришёл в клуб из города Любляна в качестве свободного агента зимой 2020 года. Провёл 118 матчей, забил 20 мячей и отдал 14 голевых передач, а также получил 18 карточек (17 жёлтых и 1 красную). В текущем сезоне на счету футболиста сборной Словении 2 матча в чемпионате Словении и 4 матча в квалификации Лиги чемпионов, в которых он забил 3 мяча и отдал голевую передачу.

Контракт Элсника с «Олимпией» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,3 миллиона евро.

«Олимпия» является действующим чемпионом Словении.