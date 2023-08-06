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«Крылья Советов» интересуются полузащитником сборной Словении

вчера, 13:31

«Крылья Советов» проявляют интерес к капитану словенской «Олимпии» Тими Элснику.

25-летний словенец пришёл в клуб из города Любляна в качестве свободного агента зимой 2020 года. Провёл 118 матчей, забил 20 мячей и отдал 14 голевых передач, а также получил 18 карточек (17 жёлтых и 1 красную). В текущем сезоне на счету футболиста сборной Словении 2 матча в чемпионате Словении и 4 матча в квалификации Лиги чемпионов, в которых он забил 3 мяча и отдал голевую передачу.

Контракт Элсника с «Олимпией» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,3 миллиона евро.

«Олимпия» является действующим чемпионом Словении.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:43
Не иначе Самара приглядела кого-то. Идейный оппонент только. Будут возможно упираться.
Гость
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