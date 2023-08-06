Самое сложное трансферное лето. «Спартак», «Динамо» и «Зенит» получают отказы

Сорвались многие заметные сделки.
Аналитики РПЛ всегда готовят рейтинги кандидатов на разные позиции. Короткие досье и даже видео с игрой для менеджеров клуба. Глубокий анализ помогает сравнить лучших кандидатов и выбрать оптимальный вариант по цене, классу, возрасту и другим характеристикам, вроде сочетаемости с конкретным стилем игры. Но западным клубам проще. На переговорах никто не поднимет этические вопросы, как сделали в совете директоров «Аякса», обсуждая трансфер Сперцяна. При покупках в РПЛ тоже случаются конфузы. Если раньше отказ часто следовал от жены или девушки футболиста, то теперь спектр расширился.
Луис Чавес и «Динамо»
Мексиканский хавбек с шикарным ударом Луис Чавес застрял в пути. Его клуб «Пачука» переживает из-за санкций, которые наложены на главного спонсора «Динамо». Как получить деньги, если мексиканцы привыкли доверять американским банкам, которые не примут перевод? Продавца можно понять. Пусть команда из РПЛ суетится и ищет выход. ЦСКА совершает трансфер чилийца Давилы из чемпионата Мексики через ОАЭ, Венесуэлу и Чили. Возможно, Чавесу тоже предлагают выкупить контракт. Но мексиканцы снова встревожены. К ним могут прийти чиновники ФИФА и мексиканская налоговая служба. Чавес пока не объявлен игроком «Динамо», хотя у него на руках согласованный контракт на четыре года.
Рожерио и «Спартак»
Владельцы «Сассуоло» заявили, что им подошло предложение «Спартака». Также контракт устроил крайнего защитника. Но теперь вместо бразильца Рожерио в Москву отправился молдаванин Рябчук, ведь итальянцы отказались от переговоров с клубом из РПЛ. Попытку объяснить срыв этическими моментами попытались отбить отсылкой к главному спонсору «Сассуоло». Фирма, которая занимается товарами для строительства, спокойно работает на рынке России. Вот только у завода нет ультрас, а у футбольного клуба они имеются. Никто не хочет ссориться с фанатами. Решение передать контракт Рожерио москвичам могло ударить по репутации боссов «Сассуоло». Также не забываем, что Де Дзерби из «Брайтона» был тренером итальянского клуба, а позже работал в «Шахтёре». Наставник мог переговорить со старыми знакомыми – Рожерио не приедет в РПЛ.
Давид Нерес и «Зенит»
У «Бенфики», как и у «Аякса», много скандалов. Клуб боится за репутацию. Хотя «Зенит» предлагал хорошие деньги за вингера Нереса, сам бразилец, бывший игрок «Шахтёра», не хочет ехать в Санкт-Петербург. Португальцы считают, что найдут другого покупателя с глубоким карманом. В этом случае Семаку скорее повезло. Давид, известный выступлениями за «Аякс», не входит в список стабильных мастеров. Если Малкому мешали лень и мелкие травмы, то Нерес просто сбавил. «Аякс» не отдал вингера за 100 миллионов евро в «Манчестер Юнайтед», а «Бенфика» не получит огромные деньги за игрока от «Атлетико».
Давинсон Санчес и «Спартак»
Многослойная история. Совладелец «Тоттенхэма» Дэниел Леви любит представлять себя гангстером в дорогом костюме. Поэтому хамит даже боссам «Баварии». Переносил встречу о трансфере Кейна, а теперь уезжает с семьёй в отпуск, хотя в Мюнхене ждут верификацию крупной сделки. Наглый Леви готов работать со «Спартаком», ведь 15 миллионов евро на дороге не валяются. Но есть боссы АПЛ, которые могут зарубить сделку. Также есть фанаты «шпор» и позиция самого футболиста. Санчес не горит желанием перебираться в «Спартак». У него контракт с лондонцами на год, в январе сможет вести переговоры самостоятельно с кем угодно.
Жан-Филипп Крассо и «Локомотив»
Молодой человек помогает добавить ещё один важный пункт. Форвард был свободным агентом. Раньше высокая зарплата, комиссионные агенту и подъёмные вели таких футболистов в РПЛ. Так было, когда «Локомотив» активно играл в еврокубках и зарабатывал в Лиге чемпионов. Сейчас 26-летний ивуариец родом из Штутгарта не спешил в Москву. Нападающий с французским паспортом перешёл в «Црвену Звезду», а не «Локомотив». Статистика у центрального форварда «Сент-Этьена» крутая – 17 голов и 12 ассистов в прошлом сезоне. Дзюба смотрится неважно. Возможно, срыв этой сделки будет стоить Галактионову высокого места в таблице РПЛ.
Сердар Азмун и «Зенит»
Универсальная история. Замена фамилии Азмун на любую другую из заявок клубов топ-5 сохраняет актуальность темы. В «Байере» переживали, смогут ли петербуржцы оплатить трансфер. Также клуб из Леверкузена боялся реакции фанатов. Понятно, что здесь не покупка Дзюбы, а продажа Азмуна. Но фанатам могло не понравиться, что приняли 10 миллионов евро от клуба РПЛ. Здесь рассудил случай. Азмун получил травму, пропустит 6-8 недель по предварительным оценкам. Президент «Зенита» Медведев опроверг интерес, но Фабрицио Романо получил инсайд от «Байера». Сделка могла состояться, но травма лишает Семака проверенного нападающего.
Когда фанаты ругают любимые клубы РПЛ за пассивность на трансферном рынке, то должны учитывать реальность. У продавцов и покупателей есть аргумент, который позволяет выйти из переговоров на любом этапе. Также появились объективные факторы, вроде сложностей с финансовыми операциями. С продажами тоже затянули. Тикнизян, Захарян (ради него придумали целую схему), Вендел, Сперцян, Кордоба, Клаудиньо и Барриос могли готовиться к сезону в новых клубах. И адекватную замену им всем найти непросто. Желающих получать миллионы евро в РПЛ много, но теперь появились аферисты. Командам предлагают слабых легионеров, зная о проблемах в переговорах с серьёзными клубами и проверенными футболистами.