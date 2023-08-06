Самое сложное трансферное лето. «Спартак», «Динамо» и «Зенит» получают отказы

1691316941

сегодня, 13:15

Сорвались многие заметные сделки.

Аналитики РПЛ всегда готовят рейтинги кандидатов на разные позиции. Короткие досье и даже видео с игрой для менеджеров клуба. Глубокий анализ помогает сравнить лучших кандидатов и выбрать оптимальный вариант по цене, классу, возрасту и другим характеристикам, вроде сочетаемости с конкретным стилем игры. Но западным клубам проще. На переговорах никто не поднимет этические вопросы, как сделали в совете директоров «Аякса», обсуждая трансфер Сперцяна. При покупках в РПЛ тоже случаются конфузы. Если раньше отказ часто следовал от жены или девушки футболиста, то теперь спектр расширился.

Луис Чавес и «Динамо»

Мексиканский хавбек с шикарным ударом Луис Чавес застрял в пути. Его клуб «Пачука» переживает из-за санкций, которые наложены на главного спонсора «Динамо». Как получить деньги, если мексиканцы привыкли доверять американским банкам, которые не примут перевод? Продавца можно понять. Пусть команда из РПЛ суетится и ищет выход. ЦСКА совершает трансфер чилийца Давилы из чемпионата Мексики через ОАЭ , Венесуэлу и Чили. Возможно, Чавесу тоже предлагают выкупить контракт. Но мексиканцы снова встревожены. К ним могут прийти чиновники ФИФА и мексиканская налоговая служба. Чавес пока не объявлен игроком «Динамо», хотя у него на руках согласованный контракт на четыре года.

Рожерио и «Спартак»

Владельцы «Сассуоло» заявили, что им подошло предложение «Спартака». Также контракт устроил крайнего защитника. Но теперь вместо бразильца Рожерио в Москву отправился молдаванин Рябчук, ведь итальянцы отказались от переговоров с клубом из РПЛ . Попытку объяснить срыв этическими моментами попытались отбить отсылкой к главному спонсору «Сассуоло». Фирма, которая занимается товарами для строительства, спокойно работает на рынке России. Вот только у завода нет ультрас, а у футбольного клуба они имеются. Никто не хочет ссориться с фанатами. Решение передать контракт Рожерио москвичам могло ударить по репутации боссов «Сассуоло». Также не забываем, что Де Дзерби из «Брайтона» был тренером итальянского клуба, а позже работал в «Шахтёре». Наставник мог переговорить со старыми знакомыми – Рожерио не приедет в РПЛ .

Давид Нерес и «Зенит»

У «Бенфики», как и у «Аякса», много скандалов. Клуб боится за репутацию. Хотя «Зенит» предлагал хорошие деньги за вингера Нереса, сам бразилец, бывший игрок «Шахтёра», не хочет ехать в Санкт-Петербург. Португальцы считают, что найдут другого покупателя с глубоким карманом. В этом случае Семаку скорее повезло. Давид, известный выступлениями за «Аякс», не входит в список стабильных мастеров. Если Малкому мешали лень и мелкие травмы, то Нерес просто сбавил. «Аякс» не отдал вингера за 100 миллионов евро в «Манчестер Юнайтед», а «Бенфика» не получит огромные деньги за игрока от «Атлетико».

Давинсон Санчес и «Спартак»

Многослойная история. Совладелец «Тоттенхэма» Дэниел Леви любит представлять себя гангстером в дорогом костюме. Поэтому хамит даже боссам «Баварии». Переносил встречу о трансфере Кейна, а теперь уезжает с семьёй в отпуск, хотя в Мюнхене ждут верификацию крупной сделки. Наглый Леви готов работать со «Спартаком», ведь 15 миллионов евро на дороге не валяются. Но есть боссы АПЛ , которые могут зарубить сделку. Также есть фанаты «шпор» и позиция самого футболиста. Санчес не горит желанием перебираться в «Спартак». У него контракт с лондонцами на год, в январе сможет вести переговоры самостоятельно с кем угодно.

Жан-Филипп Крассо и «Локомотив»

Молодой человек помогает добавить ещё один важный пункт. Форвард был свободным агентом. Раньше высокая зарплата, комиссионные агенту и подъёмные вели таких футболистов в РПЛ . Так было, когда «Локомотив» активно играл в еврокубках и зарабатывал в Лиге чемпионов. Сейчас 26-летний ивуариец родом из Штутгарта не спешил в Москву. Нападающий с французским паспортом перешёл в «Црвену Звезду», а не «Локомотив». Статистика у центрального форварда «Сент-Этьена» крутая – 17 голов и 12 ассистов в прошлом сезоне. Дзюба смотрится неважно. Возможно, срыв этой сделки будет стоить Галактионову высокого места в таблице РПЛ .

Сердар Азмун и «Зенит»

Универсальная история. Замена фамилии Азмун на любую другую из заявок клубов топ-5 сохраняет актуальность темы. В «Байере» переживали, смогут ли петербуржцы оплатить трансфер. Также клуб из Леверкузена боялся реакции фанатов. Понятно, что здесь не покупка Дзюбы, а продажа Азмуна. Но фанатам могло не понравиться, что приняли 10 миллионов евро от клуба РПЛ . Здесь рассудил случай. Азмун получил травму, пропустит 6-8 недель по предварительным оценкам. Президент «Зенита» Медведев опроверг интерес, но Фабрицио Романо получил инсайд от «Байера». Сделка могла состояться, но травма лишает Семака проверенного нападающего.