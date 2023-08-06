Агент капитана «Олимпии» подтвердил интерес «Крыльев Советов» к игроку

Агент полузащитника сборной Словении Тими Элсника более подробно высказался об интересе к игроку со стороны «Крыльев Советов».
Интерес к Тими со стороны «Крыльев»? Они связывались только с «Олимпией», со мной нет. До тех пор, пока команда не сыграет квалификацию в Европе, я не могу сказать, возможен этот трансфер или нет. Всё в руках «Олимпии».
Ранее агент Элсника заявил, что трансфер не возможен.
Это уже не шуточки будут типа игры с Ростовом....)
Это уже не шуточки будут типа игры с Ростовом....)