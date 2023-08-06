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Агент капитана «Олимпии» подтвердил интерес «Крыльев Советов» к игроку

вчера, 15:18

Агент полузащитника сборной Словении Тими Элсника более подробно высказался об интересе к игроку со стороны «Крыльев Советов».

Интерес к Тими со стороны «Крыльев»? Они связывались только с «Олимпией», со мной нет. До тех пор, пока команда не сыграет квалификацию в Европе, я не могу сказать, возможен этот трансфер или нет. Всё в руках «Олимпии».

Ранее агент Элсника заявил, что трансфер не возможен.

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memphis
memphis
вчера в 15:32
Ждём
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:23
Вот здорово будет если сборник Словении укрепит Крылья...
Это уже не шуточки будут типа игры с Ростовом....)
Гость
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